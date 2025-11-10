La Sonacos a commémoré, samedi, son cinquantenaire sous le slogan « Cinquante ans de résilience pour une souveraineté alimentaire ». Le Directeur Général Elhadj Ngagne Diagne a saisi cette occasion pour annoncer le rehaussement du plateau industriel avec l'accompagnement du Président de la République et son Premier ministre.

C'est la 2ème édition de ce cycle de célébration de cinquantenaire après celle de Louga en présence des autorités administratives, locales et des anciens de l'usine. Le Directeur Général a saisi cette occasion pour annoncer le rehaussement du plateau industriel avec l'accompagnement du Président de la république et de son Premier ministre en leur octroyant dans la Loi de finance 2026 un budget de 26 milliards de nos francs pour le renouvellement de l'infrastructure.

« Nous allons renouveler les usines mais aussi relever le plateau industriel dans certaines autres unités pour nous assurer d'une grande capacité de transformation de l'arachide produite au Sénégal ».

En ce qui concerne l'unité de Diourbel, le Directeur General El hadji Ngagne Diagne s'engage à amener d'autres presses beaucoup plus performantes mais aussi passer du décorticage à la trituration.

« L'usine de Diourbel va passer de l'étape de décorticage, à l'étape de la trituration et plus tard réfléchir sur l'étape de raffinage et du conditionnement parce que Diourbel est tout près de Touba qui a toute une population à nourrir. Et nous y pensons déjà ».

La Sonacos veut se positionner comme un acteur pilote dans la souveraineté alimentaire, ce qui explique le slogan de cinquantenaire. Aussi, le DG dira : « notre rôle, c'est d'assurer aux Sénégalais en huile de table jusqu'à ce que les Sénégalais n'aillent plus la chercher ailleurs. Nous avons un plan stratégique à moyen et long terme de nous assurer que les Sénégalais aient une huile de qualité, traçable, produite, transformée et consommée ici au Sénégal.

Notre vision vise au-delà du Sénégal la sous-région. Le Sénégal consomme chaque année 220 à 240 000 tonnes par an ». Le Directeur Général de la Sonacos a également annoncé une collecte-record. Selon lui, il n'y aura pas de bons impayés comme l'année dernière.