Le Sénégal s'est hissé en seizièmes de finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans en remportant ce dimanche, à Doha ( Qatar), une nouvelle victoire face aux Emirats arabes unis ( 5-0). Une large victoire que les Lionceaux doivent en grande partie à leur attaquant Bakary Sonko, auteur d'un triplé. Cette véritable démonstration permet au Sénégal, en faveur d'une meilleure différence de buts que la Croatie, de s'emparer de la première du groupe C.

Après son nul en match inaugural contre la Croatie suivi d'une courte victoire contre le Costa Rica, l'équipe du Sénégal a conclu par une véritable démonstration lors de la 3e et dernière journée du Groupe C de de la Coupe du Monde des moins de 17 ans

Les Lionceaux ont réussi à écrasé les Emirats arabes unis sur la marque de (5-0). Les cadets sénégalais n'ont donné aucun répit à leur adversaire. Leur domination s'exerce dès l'entame de la rencontre avec un jeu tourné vers l'offensive. Ce qui leur permet de trouver la faille à la 14e minute à la suite d'un pénalty obtenu par Alwaly Camara.

Le capitaine El Hadji Malick Cissé se charge de le transformer (1-0 ; 14e). Les Lionceaux ne lâchent pas et trouvent l'ouverture cinq minutes plus tard avec un coup-franc. Bakary Sonko surgit et réussit à doubler la marque (2-0, 19e). C'est le début du festival de l'attaquant sénégalais.

Il va encore faire trembler les filets et permettre à son équipe de boucler la première période sur le score de (3-0 ;41e min). Au retour des vestiaires, les Lionceaux sont sans pression. Ils restent sur leur lancée. Bakary Sonko, encore lui, s'offre le triplé à l'heure de jeu (4-0-60e). Etienne Mendy se chargera de corser l'addition et de clôturer la marque à la 74e (5-0).

Cette deuxième victoire, concrétisée par un carton offensif, permet au Sénégal de terminer premier du groupe C. En faveur d'un meilleur goal average ( 7 points +6) devant la Croatie (2e, 7 points, +5). Les Lionceaux vont disputer vendredi prochain leur match des 16es de finale contre le meilleur troisième du groupe F.