Afrique de l'Ouest: Marché interbancaire de l'Uemoa - La BCEAO note une contraction de 2,5% du volume des échanges en septembre 2025

10 Novembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Au niveau du marché interbancaire de l'Uemoa, une contraction de 2,5% du volume des échanges a été notée au cours de la période sous revue.

Selon la Bceao, toutes maturités confondues, le volume moyen hebdomadaire des opérations s'est établi à 761,6 milliards en septembre 2025, contre 781,5 milliards en août 2025. Le taux d'intérêt moyen de référence, calculé sur le compartiment à une semaine, explique la Bceao, s'est situé à 4,88% contre 5,01% un mois plus tôt.

Le taux d'inflation, en glissement annuel, est ressorti à -1,3% en septembre 2025, après une réalisation de -1,4% le mois précédent. Le taux d'inflation dans l'Union est demeuré, pour le quatrième mois consécutif cette année, en territoire négatif.

Le maintien des variations négatives, en rythme annuel, du niveau général des prix est essentiellement imputable à la poursuite de la baisse des tarifs des "Produits alimentaires". Quant à l'inflation sous-jacente, qui mesure la tendance de fond des fluctuations des prix hors produits frais et énergie, elle est restée stable à 0,3%.

