Ile Maurice: Une journée d'évaluation pour le personnel de cabine le 23 novembre

Emirates, la plus grande compagnie aérienne internationale, recrute à Maurice pour rejoindre son équipe mondiale de personnel de cabine. Une journée d'évaluation sur invitation se tiendra le 23 novembre.

Les candidats intéressés peuvent postuler en ligne sur www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/. Les candidats présélectionnés recevront une invitation personnelle.

Emirates recherche des personnes passionnées par l'excellence du service et dotées d'un sens naturel de l'hospitalité. La compagnie compte déjà 137 Mauriciens parmi ses équipages et continue de valoriser la convivialité et le professionnalisme des talents locaux. Les nouvelles recrues bénéficieront d'une formation de classe mondiale à Dubaï, ainsi que d'avantages attractifs, incluant un salaire net d'impôts, un logement fourni, des transports et une couverture médicale complète.

Emirates célèbre cette année ses 23 ans d'opérations vers Maurice, reliant l'île à son hub de Dubaï avec deux vols quotidiens.