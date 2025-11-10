Ile Maurice: Le ministère de l'Environnement dresse un bilan encourageant après un an

Dans une vidéo récemment publiée sur sa page Facebook, la ministre déléguée à l'Environnement, Joanna Bérenger, a dressé le bilan d'une année d'action, mettant en avant les progrès réalisés dans la transition écologique et la mise en œuvre d'une approche globale de la gestion environnementale.

Le ministère affirme avoir enregistré des avancées dans plusieurs domaines clés, notamment la restauration du littoral, avec la réouverture de la plage de Pomponette, ainsi que la mise à jour du plan national d'intervention en cas de marée noire. Des efforts de cartographie environnementale ont également permis de créer des cartes tactiques des zones vulnérables et de lancer des études sur les risques côtiers à Trou-aux-Biches et Souillac.

En matière de gestion des terres, les résultats sont jugés «notables» : l'unité chargée de l'environnement vivant a amélioré 168 sites publics et mis en oeuvre des pratiques d'écotourisme durable, comme l'installation de toilettes sèches et la collecte de 138 tonnes de déchets.

Sur le plan réglementaire, le ministère a procédé à la révision des plans relatifs aux polluants organiques persistants et élaboré de nouvelles lignes directrices pour promouvoir des pratiques plus respectueuses de l'environnement.

Le gouvernement s'est par ailleurs fixé des objectifs ambitieux en matière d'action climatique : une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035, tout en participant activement aux forums internationaux sur l'environnement.

Les actions de terrain se sont également intensifiées. Pas moins de 1 331 amendes environnementales ont été infligées au cours de l'année écoulée, tandis que la lutte contre la pollution plastique s'est traduite par la saisie de 110 000 produits plastiques interdits. Un comité multipartite a aussi été mis sur pied pour élaborer une feuille de route décennale visant à encadrer durablement la gestion du plastique.

Si des défis persistent -- notamment en matière de pollution et de ressources limitées --, Joanna Bérenger affirme que son ministère reste déterminé à accélérer la transition écologique et à renforcer la collaboration entre les secteurs public et privé.