Ile Maurice: Le tri sélectif des déchets prévu en 2027

Un atelier consacré à la réforme des collectivités locales et organisé par la Local Authorities Employees Union (LAEU), s'est tenu à Balaclava le 6 novembre.

Le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, le junior minister Fawzi Allymun et des représentants des conseils municipaux et de district étaient présents. Le ministre Woochit a annoncé la mise en place d'un système national de tri des déchets à partir de 2027, ce qui nécessitera d'importants investissements dans les camions de collecte des déchets et les poubelles.

Dans ce contexte, il a souligné l'importance du recyclage, de l'installation de panneaux solaires et de l'extension des espaces verts pour promouvoir un environnement plus propre et durable. La réforme des collectivités locales, a-t-il ajouté, devrait aller au-delà des changements structurels et se concentrer sur l'autonomisation des citoyens et l'amélioration de leur vie quotidienne.

Cela implique de simplifier les procédures, d'améliorer l'accessibilité des services et de garantir la transparence au sein des institutions locales. «Une bonne gouvernance commence par une administration réactive qui écoute ses citoyens et travaille main dans la main avec eux pour répondre aux besoins de la communauté.»

L'atelier a servi de plateforme essentielle pour recueillir des propositions éclairées en matière de gouvernance, de protection de l'environnement, d'infrastructures et de ressources humaines, qui façonneront l'avenir de l'administration locale à Maurice. Le junior minister Allymun a souligné les consultations menées auprès des différentes parties prenantes afin d'aligner la réforme sur leurs attentes, assurant que toutes les propositions seraient prises en considération. Le président de la LAEU, Dominique Marie, a insisté que la participation des employés, une formation adéquate et des ressources suffisantes étaient essentielles à la mise en oeuvre efficace de la réforme.