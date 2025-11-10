Ile Maurice: Le tri sélectif des déchets prévu en 2027

10 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

Un atelier consacré à la réforme des collectivités locales et organisé par la Local Authorities Employees Union (LAEU), s'est tenu à Balaclava le 6 novembre.

Le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, le junior minister Fawzi Allymun et des représentants des conseils municipaux et de district étaient présents. Le ministre Woochit a annoncé la mise en place d'un système national de tri des déchets à partir de 2027, ce qui nécessitera d'importants investissements dans les camions de collecte des déchets et les poubelles.

Dans ce contexte, il a souligné l'importance du recyclage, de l'installation de panneaux solaires et de l'extension des espaces verts pour promouvoir un environnement plus propre et durable. La réforme des collectivités locales, a-t-il ajouté, devrait aller au-delà des changements structurels et se concentrer sur l'autonomisation des citoyens et l'amélioration de leur vie quotidienne.

Cela implique de simplifier les procédures, d'améliorer l'accessibilité des services et de garantir la transparence au sein des institutions locales. «Une bonne gouvernance commence par une administration réactive qui écoute ses citoyens et travaille main dans la main avec eux pour répondre aux besoins de la communauté.»

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'atelier a servi de plateforme essentielle pour recueillir des propositions éclairées en matière de gouvernance, de protection de l'environnement, d'infrastructures et de ressources humaines, qui façonneront l'avenir de l'administration locale à Maurice. Le junior minister Allymun a souligné les consultations menées auprès des différentes parties prenantes afin d'aligner la réforme sur leurs attentes, assurant que toutes les propositions seraient prises en considération. Le président de la LAEU, Dominique Marie, a insisté que la participation des employés, une formation adéquate et des ressources suffisantes étaient essentielles à la mise en oeuvre efficace de la réforme.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.