Ile Maurice: De janvier à septembre, les recettes se montaient à Rs 71,053 milliards

10 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)

En octobre, 137 809 touristes sont venus à Maurice alors qu'ils n'étaient que 133 065 à visiter l'île en octobre 2024, soit 4 744 visiteurs de plus (+3,6 %), indique Statistics Mauritius, qui a publié ces derniers chiffres, ce lundi 10 novembre.

Depuis avril, les arrivées touristiques augmentent mensuellement en comparaison aux mêmes périodes de l'année précédente. La bonne performance d'octobre porte le nombre total de visiteurs enregistrés depuis le début de l'année à 1 145 907 contre 1 104 865 à la même période en 2024, soit une hausse de 41 042 visiteurs (+3,7%).

Il ne manque que 254 093 visiteurs supplémentaires pour franchir la barre symbolique des 1,4 million de touristes, comme l'a souligné le ministre du Tourisme, Richard Duval. «2025 est en passe de devenir une année record, que ce soit en termes d'arrivées, mais aussi sur le plan des recettes touristiques. Je note que depuis le mois d'avril, le pays n'a cessé d'enregistrer, mois après mois, une hausse dans les arrivées. De plus, concernant les recettes touristiques, nous sommes en passe d'atteindre la barre des Rs 100 milliards. C'est du jamais-vu», a déclaré Richard Duval. Aujourd'hui, la Banque de Maurice a également publié les derniers chiffres des recettes touristiques. En septembre, celles-ci s'élevaient à Rs 8,038 milliards contre Rs 6,875 milliards en septembre 2024.

À ce jour, le montant total des recettes touristiques brutes (Gross Tourism Earnings) a atteint Rs 71,053 milliards entre janvier et septembre 2025 contre Rs 65,379 milliards pour la période correspondante en 2024.

«C'est une très bonne nouvelle. Rappelons que pour 2024, il nous manquait Rs 6,4 milliards pour atteindre la barre des Rs 100 milliards de recettes. De janvier à septembre, nous avons déjà engrangé Rs 5,67 milliards de plus que l'an dernier au cours de la même période. Donc, la barre des Rs 100 milliards est à notre portée», a ajouté le ministre du Tourisme.

