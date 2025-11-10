Sénégal: Repenser les programmes scolaires

opinion

Les programmes scolaires ne sont jamais neutres. Ils traduisent une vision du monde, une conception du citoyen et une certaine idée du progrès. Dans le temps comme dans l'espace, ils reflètent les priorités des sociétés, leurs ambitions et leurs contradictions. Comprendre leur évolution, c'est lire en filigrane l'histoire des nations et les chemins de leur avenir.

Les programmes scolaires ne se limitent pas à des listes de matières ou à des objectifs pédagogiques. Ils constituent, avant tout, des instruments de formation de l'esprit collectif, des grilles de lecture du monde que chaque génération transmet à la suivante. À travers eux, les États définissent ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut croire, et parfois même ce qu'il faut oublier.

Dans l'histoire, chaque époque a eu son école et son programme. L'école coloniale, par exemple, formait des commis et des interprètes destinés à servir l'administration métropolitaine. Elle valorisait la langue et la culture du colonisateur, reléguant au second plan les langues et savoirs locaux. Les programmes d'alors, centrés sur la récitation, la géographie de la métropole ou l'histoire de « nos ancêtres les Gaulois », étaient autant d'outils d'aliénation culturelle que de formation intellectuelle.

Avec les indépendances, une nouvelle dynamique s'est amorcée : celle de la décolonisation des contenus. On a cherché à inscrire les programmes dans la réalité nationale, à valoriser les langues africaines, l'histoire locale, les cultures et les savoirs endogènes. Mais la tâche restait immense. Entre l'héritage colonial, les injonctions de la mondialisation et la quête d'identité, l'école africaine s'est souvent retrouvée écartelée entre plusieurs modèles.

Aujourd'hui, les défis ont changé, mais la question demeure : que doit-on enseigner pour former des citoyens capables de comprendre et de transformer leur monde ? À l'heure du numérique, de l'intelligence artificielle et des mutations sociales, les programmes scolaires ne peuvent plus rester figés. Ils doivent à la fois préserver la mémoire et ouvrir à l'innovation, former à la réflexion critique autant qu'à la créativité.

Le temps et l'espace jouent ici un rôle essentiel. Le temps, parce que les programmes doivent évoluer avec la société : ce qui faisait sens hier peut devenir obsolète aujourd'hui. L'espace, parce que la localisation des savoirs compte : un enfant de Mbour, de Podor ou de Ziguinchor ne vit pas les mêmes réalités, mais il partage le même besoin de sens et d'ouverture. Les programmes devraient donc conjuguer un enracinement local et une ouverture universelle, à l'image du célèbre adage : « enraciné dans sa culture, mais ouvert au monde ».

Cependant, il faut reconnaître que la réforme des programmes reste un exercice délicat. Elle touche aux convictions, aux traditions et aux rapports de pouvoir. Trop souvent, elle se limite à des ajustements techniques ou à des emprunts étrangers sans réelle adaptation contextuelle. L'école, alors, devient un espace d'accumulation de savoirs déconnectés du vécu, au lieu d'être un creuset de formation de l'intelligence et du jugement.

Réfléchir aux programmes scolaires dans le temps et dans l'espace, c'est donc interroger la manière dont une société se raconte à elle-même. C'est aussi repenser les finalités de l'éducation : non pas seulement instruire, mais éveiller, relier, construire des citoyens libres, critiques et solidaires.

Les programmes doivent cesser d'être de simples catalogues disciplinaires pour redevenir ce qu'ils étaient à l'origine : des socles de construction de savoirs et de modèles, capables d'inspirer une jeunesse en quête de repères dans un monde en mutation rapide.

Entre héritage, adaptation et innovation, la question n'est pas seulement de savoir ce que l'école enseigne, mais surtout quel type d'homme et de société elle veut former. Car, au fond, chaque programme scolaire est un projet de civilisation.