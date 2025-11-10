Le lancement officiel du nouvel ouvrage collectif : Ecrire, Filmer, Photographier pour résister signé par la professeure Sala Dieng et l'écrivaine Mariétou Mbaye Ken Bugul a eu lieu dans le cadre du Festival du cinéma féminin (Ciné-FestFem). La cérémonie, a réuni un public composé de cinéastes, chercheuses, universitaires et écrivaines venues du Cameroun, Nigeria, Niger, Égypte, Mali ou encore Sénégal.

Prenant la parole au nom du comité d'organisation, Madame Oumy Ndour, attachée de presse du festival, a retracé les péripéties de la mise en place de cet ouvrage collectif, fruit d'un long travail de recherche et de coordination. Elle a ensuite introduit les deux principales intervenantes de la soirée, la professeure Sala Dieng et la romancière Ken Bugul, toutes deux à l'initiative du projet.

Dans son intervention, la professeure Sala Dieng est revenue sur la genèse de l'ouvrage, né de l'atelier de recherche organisé lors de la précédente édition du festival. Elle a salué la participation d'une vingtaine d'autrices issues du monde de la littérature, du cinéma, de la photographie et de la recherche. Parmi elles, figurent des personnalités comme Jocelyne Fay, Pascal Orolo (réalisatrice camerounaise), ou encore Amina Julia, photographe et artiste pluridisciplinaire.

A sa suite, Mariétou Mbaye Ken Bugul a rendu hommage à sa « camarade de lutte » Sala Dieng, tout en rappelant l'importance de la connaissance et de la création comme formes de résistance. Selon elle, « écrire, filmer, photographier, c'est dire je veux », une affirmation de soi essentielle pour les femmes artistes et intellectuelles du continent.

Les deux autrices ont ensuite présenté leurs contributions respectives à l'ouvrage. Sala Dieng signe un texte intitulé « Repenser les genres à la croisée de l'activisme, de la recherche et de la création » et Ken Bugul y propose « La fabrique d'un genre nouveau », où elle interroge les frontières entre l'intime, le social et le politique dans l'écriture féminine africaine.

La cérémonie s'est achevée sur la présentation de quelques autrices présentes et un hommage aux contributrices absentes. Ce lancement a ainsi confirmé le Ciné-FestFem comme un espace de dialogue et de création féminine africaine, où le cinéma, la littérature et les arts visuels se rencontrent pour défendre la voix des femmes et la puissance de leur imaginaire.