Afrique de l'Ouest: Le CHEDS prépare son 3e Colloque international - Penser la paix par la souveraineté en Afrique de l'Ouest

Le Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité (CHEDS) tiendra, les 13 et 14 novembre 2025 à Dakar, la troisième édition de son Colloque international, placée sous le thème : « Gagner la paix en Afrique de l'Ouest : pour une gouvernance souveraine des ressources et des frontières ». Cette rencontre de haut niveau réunira près de 200 participants décideurs politiques, responsables militaires, experts, chercheurs, représentants de la société civile et du secteur privé pour réfléchir aux conditions d'une paix durable fondée sur une gestion souveraine et concertée des ressources et des territoires.

Face à la multiplication des crises sécuritaires, à la convoitise autour des ressources naturelles et aux tensions frontalières, le CHEDS entend offrir un espace de dialogue stratégique. Les échanges porteront notamment sur la gouvernance de l'eau, de la terre et des ressources minières ou énergétiques, dont la mauvaise gestion alimente rivalités et insécurité. Les organisations de bassins telles que l'OMVS, l'OMVG ou encore l'ABN, seront évoquées comme exemples d'initiatives régionales à renforcer.

Dans un contexte marqué par la montée des revendications souverainistes, la création de l'Alliance des États du Sahel (AES) et les tensions au sein de la CEDEAO, les experts s'attacheront à proposer des pistes innovantes pour une gouvernance plus inclusive et résiliente. L'objectif : articuler souveraineté, sécurité et coopération régionale afin de consolider la stabilité en Afrique de l'Ouest.

Le Colloque 2025 vise à produire un diagnostic approfondi des enjeux de gouvernance, des recommandations pratiques intégrant les mutations technologiques et démographiques, ainsi que des scénarios prospectifs pour renforcer la résilience des États.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avant l'ouverture officielle, une conférence de presse se tiendra le mardi 11 novembre 2025. La Commission scientifique du CHEDS y présentera les avancées des travaux préparatoires et le profil des intervenants.

Depuis 2023, le CHEDS s'impose comme un laboratoire d'idées stratégique pour le continent. Après avoir exploré la sécurité collective et les souverainetés africaines lors des éditions précédentes, l'institution sénégalaise confirme, en 2025, sa vocation à penser la paix non comme un acquis, mais comme une conquête à bâtir sur la maîtrise souveraine des ressources et des frontières.