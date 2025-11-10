Sénégal: Tera meeting de Sonko - Quand la ferveur politique irrigue l'économie dakaroise

Le grand rassemblement organisé le samedi 8 novembre 2025 au stade Léopold-Sédar-Senghor par le Premier ministre Ousmane Sonko n'a pas seulement mobilisé des foules. Il a également entraîné une injection estimée entre 500 millions et 1 milliard de francs CFA dans l'économie de Dakar, dynamisant une multitude de secteurs, du transport interurbain au commerce informel.

Le ballet ininterrompu de bus venus de toutes les régions témoigne de l'ampleur logistique déployée. « Nous avons affrété trois bus depuis Ziguinchor. Entre le carburant et les rafraîchissements, la facture dépasse aisément un million de francs », explique Abdou Diallo, responsable de la mobilisation. Répliquée à des dizaines de convois, cette dynamique a offert une opportunité rare au secteur du transport, fortement sollicité en amont et en aval de l'événement.

Hôtellerie, restauration et services en surchauffe

La demande exceptionnelle en hébergement a dopé les petites structures de Grand-Yoff, des Parcelles Assainies ou de la Médina, dont les capacités ont été saturées. « Toutes nos chambres ont été réservées », confirme Fatou Sall, gérante d'une auberge proche du stade. La restauration de proximité n'a pas été en reste, les vendeurs ambulants comme les petites gargotes multipliant les ventes en quelques heures.

L'informel, grand gagnant

Le merchandising politique s'est illustré par des performances inédites. T-shirts, foulards, casquettes et drapeaux ont trouvé preneurs à un rythme soutenu. « J'ai écoulé plus de 200 T-shirts à 2 000 francs l'unité. Du jamais-vu », se félicite Ibrahima Sarr, vendeur ambulant. Une activité qui soutient en amont les ateliers de sérigraphie, imprimeurs et petits fournisseurs de textiles.

Des externalités négatives coûteuses

Cette effervescence a toutefois engendré des perturbations notables. Les embouteillages, parfois paralysants, ont gelé l'activité dans plusieurs quartiers de la capitale. Retards de livraison, absentéisme, fermetures anticipées : les pertes de productivité se chiffrent aussi en millions de francs CFA, affectant notamment les entreprises dépendantes de la mobilité urbaine.

La diaspora en soutien financier

La mobilisation a également bénéficié de la présence de plusieurs dizaines de sympathisants venus d'Europe ou des États-Unis. « Entre le billet et l'hébergement, j'ai investi près de 500 000 francs », témoigne Mamadou Diop, un Franco-Sénégalais installé à Paris. Une contribution qui accentue l'effet multiplicateur du meeting sur les secteurs de l'hôtellerie et des services.

Une dynamique économique éphémère mais significative

Pour l'économiste Cheikh Tidiane Dièye, enseignant-chercheur à l'UCAD, ce type d'événement « crée une micro-économie temporaire mais décisive pour de nombreux Dakarois vivant au jour le jour. Il s'agit d'une forme de redistribution indirecte, malgré des coûts sociaux et environnementaux non négligeables ».

Le tera meeting met ainsi en lumière la capacité des grandes mobilisations politiques à stimuler, le temps d'un week-end, une économie locale fragmentée mais réactive. Une équation où la ferveur militante se conjugue, presque mécaniquement, avec une circulation monétaire soutenue profitant principalement aux petits acteurs : transporteurs, restaurateurs de quartier et commerçants ambulants.