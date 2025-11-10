Sénégal: Grammy awards -Youssou Ndour de nouveau a l'honneur

Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme (MACT) a rendu public, ce samedi 8 novembre, un communiqué annonçant une excellente nouvelle pour la scène musicale sénégalaise. Le célèbre chanteur Youssou Ndour voit son dernier album, « Eclairer le monde », nominé pour la 68ème cérémonie des Grammy Awards, prévue en 2026 aux États-Unis.

Cette nomination intervient dans la prestigieuse catégorie « Best Global Music Album », confirmant une fois de plus la stature internationale de l'artiste et la vitalité de la musique sénégalaise. Le MACT salue dans son communiqué « une reconnaissance significative de l'excellence artistique et de la portée universelle » de Youssou Ndour, qualifié d'«ambassadeur culturel de notre nation ».

« Eclairer le monde », fruit de collaborations avec plusieurs artistes de renommée internationale, illustre la richesse des échanges culturels et s'inscrit dans la continuité d'une carrière exceptionnelle. Rappelons que Youssou Ndour avait déjà remporté un Grammy Awards en 2005 pour son album « Egypt », renforçant ainsi la place du Sénégal sur la carte mondiale de la musique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministère a adressé ses « chaleureuses félicitations » à l'artiste, lui exprimant son « soutien et ses vœux de succès pour la cérémonie à venir ». Cette distinction honore, selon le communiqué, « l'ensemble du secteur culturel sénégalais ». Une fierté nationale qui, à n'en point douter, sera suivie avec ferveur par tous les Sénégalais et les mélomanes du monde entier.