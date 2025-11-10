Ile Maurice: Des heures supplémentaires obligatoires sous peine de sanctions

Incompréhension et sentiment d'exaspération grandissants chez le personnel médical, notamment les community physicians, Medical Health Officers (MHO) et Senior Medical and Health Officers.

En cause : une correspondance datée du 5 novembre - signée par le Regional Health Director et adressée à tous les Regional Public Health Superintendents - qui stipule que les heures supplémentaires sont obligatoires sous peine de sanctions : «Non-compliance to abide by the instructions of your immediate superior will be considered as insubordination.»

Si le devoir de travailler davantage afin d'assurer le bien-être des patients est compris par le personnel médical, l'impact physique et psychologique de cette mesure risque d'avoir des répercussions importantes sur leur santé, leur vie familiale et, à terme, sur la qualité des soins prodigués. Un membre du personnel médical nous explique : «Il nous arrive de travailler 21 jours d'affilée, sans congé. C'est intenable.»

Un autre membre du personnel médical ajoute: «Il y a un grand manque de médecins. Nous faisons de notre mieux pour couvrir les extended hours. Mais lorsque nous n'arrivons pas à combler le gap, le management fait pression pour que nous effectuions des heures supplémentaires. Maintenant, on nous demande de force de comply.» Il faut noter que les MHO travaillent de jour comme de nuit, sur la base d'un roster.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les community physicians, quant à eux, assurent un service de 9 heures à 16 heures, puis de 16 heures à 18 heures (voire jusqu'à 21 heures) dans les Area Health Centres, sans jour de récupération avant de reprendre le lendemain. Contacté pour une réaction, le ministère de la Santé et du Bien-être n'avait toujours pas répondu à nos sollicitations au moment de la publication.