Ile Maurice: Les automobilistes à bout de patience

La route reliant Flic-en-Flac à Cascavelle (B34) est temporairement fermée depuis lundi matin pour cause de travaux. Depuis, la circulation est devenue un véritable cauchemar pour les automobilistes.

Le trajet habituellement effectué en 5 à 8 minutes entre le village côtier et Cascavelle prend désormais jusqu'à 45 minutes, selon de nombreux témoignages recueillis sur les réseaux sociaux.

Les travaux, menés dans le cadre du projet de construction d'un rond-point sur la route Flic-en-Flac (B34), ont entraîné la fermeture complète de la voie dans les deux directions, et ce, pour une durée de cinq jours, selon le communiqué du Ministère du Transport.

Les automobilistes sont redirigés à travers Anna Branch Road et la route interne de Uniciti, passant notamment devant la West Coast International Primary School, avant de rejoindre Cascavelle. Mais cette déviation, prévue pour fluidifier la circulation, s'avère particulièrement encombrée aux heures de pointe.

Des internautes témoignent que de kilomètres de files continues, depuis le rond-point «Dodo» de Flic-en-Flac jusqu'à Cascavelle, engendrant frustration, retards et stress quotidien.

Plusieurs habitants s'interrogent également sur les dispositifs d'urgence mis en place pendant cette période. Que se passera-t-il en cas de transport médical urgent, d'intervention des pompiers ou de la police dans une zone déjà saturée par la circulation ? Le communiqué officiel ne précise aucune mesure spécifique à ce sujet, si ce n'est que la police apportera son assistance là où cela s'avérera nécessaire.

Face à la grogne croissante, de nombreux usagers appellent les autorités à trouver une solution temporaire plus fluide, voire à accélérer les travaux pour limiter la durée des désagréments.

Le ministère, pour sa part, s'excuse pour la gêne occasionnée et fait appel à la compréhension des usagers de la route. En attendant la fin des travaux prévue d'ici le 15 novembre, les automobilistes n'ont d'autre choix que de prendre leur mal en patience, ou d'éviter la zone autant que possible.