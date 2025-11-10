Ile Maurice: Natation - Du bronze pour Kyllian Augustine à Mombasa

10 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Stéphane Benoît

Le jeune nageur mauricien Kyllian Augustine, 16 ans, a décroché la médaille de bronze au Championnat d'Afrique Junior et Senior de natation en eau libre, disputé fin octobre à Mombasa, au Kenya. Grâce aux points cumulés par luimême et Loïc Larue, Maurice s'est également hissée à la 3e place par équipes.

Engagé le 21 octobre dans la catégorie 16-17 ans, Kyllian Augustine a bouclé les 5 km en 1 h 06 min 11 s, terminant derrière l'Égyptien Ahmed Samir Mohamed (1 h 05 min 09 s) et le Sud-Africain Roelof Bartleman (1 h 05 min 39 s). Son compatriote Loïc Larue, également âgé de 16 ans, a pris la 6e place en 1 h 15 min 34 s.

Sur 5 km, Kyllian Augustine a récolté 14 points, tandis que Loïc Larue en a engrangé 8. Sur 3 km, les deux nageurs ont respectivement obtenu 6 et 10 points. Avec un total de 38 points (22 pour Augustine et 16 pour Larue), le duo mauricien a ainsi complété le podium - en équipes - derrière l'Égypte (140 pts) et l'Afrique du Sud (110 pts).

Nous devrions retrouver Kyllian Augustine et Loïc Larue lors de l'Open Water Swim organisé par la Fédération mauricienne de natation (FMN) le dimanche 23 novembre à Blue Bay. Cette compétition est ouverte au grand public et non réservée aux seuls nageurs licenciés. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 14 novembre. Quatre distances seront proposées : 500 m, 1 km, 3 km et 5 km.

