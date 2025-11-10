Ile Maurice: Sohail Sesungkur arrêté à la zone VIP de l'aéroport

Arrêté dimanche à l'aéroport pour possession illégale d'une arme à feu, Sohail Sesungkur, 26 ans, a comparu ce lundi 10 novembre devant la cour de Mahébourg pour conduite sous l'influence de la drogue et détention d'arme sans permis. Il a été libéré contre une caution de Rs 11 000 et une reconnaissance de dette de Rs 50 000.

Le fils de l'ancien ministre des Services financiers aurait tenté d'accéder sans autorisation à la zone VIP en affirmant venir chercher un haut gradé. Vers 14 h 40, deux policiers en poste au portail VIP ont vu arriver une Kia grise. Le conducteur, Sohail Sesungkur, habitant de Moka, a alors demandé qu'on lui ouvre l'accès afin de «récupérer un haut gradé».

Le nom du responsable n'apparaissant sur aucune liste officielle, le jeune homme a été invité à fournir des précisions. Incapable de donner l'identité du prétendu VIP, il a soutenu que le véhicule lui avait été «alloué par le Prime Minister's Office». La voiture appartient en réalité à une banque de Port-Louis.

Escorté jusqu'au poste pour vérifications supplémentaires, le suspect a fait l'objet d'une fouille au corps. Les policiers y ont découvert un pistolet de marque Castalia 44 - 03440 IBI Spain, de couleur brune et argentée, soigneusement dissimulé. L'intéressé ne détient aucun permis d'arme à feu. Ils ont aussi trouvé des seringues et fait un test de drogue qui s'est révélé positif.

Il a immédiatement été placé en détention. Le véhicule a été saisi et remorqué dans l'enceinte de l'Aiport Police pour examen.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les motivations du suspect, l'origine de l'arme et les circonstances exactes de son déplacement sous influence dans une zone hautement sécurisée.