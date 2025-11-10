Ile Maurice: L'esprit sportif célébré à Côte-d'Or

Le sport comme école de vie. C'est la philosophie que Clavis International Primary School (CIPS) a mise à l'honneur lors de son Sports Day annuel, tenu la semaine dernière au stade de Côte-d'Or. Sous un soleil complice, élèves, enseignants et parents ont vibré au rythme d'une journée dédiée à la performance, à l'esprit d'équipe et à la persévérance.

Deux jeunes athlètes de Year 6 ont particulièrement brillé : Monika Madhou et Mathéo Forget Khadun, sacrés meilleurs sportifs 2025. Tous deux incarnent la discipline et le dépassement de soi, des valeurs que l'établissement s'efforce d'inculquer à ses élèves dès le plus jeune âge.Ambiance de tonnerre et esprit de fair-play.

« Le sport apprend à nos enfants à se fixer des objectifs, à accepter la défaite et à célébrer les succès collectifs », a souligné un enseignant de la CIPS, saluant l'engagement des élèves et l'énergie positive qui ont marqué la journée.

L'événement, rythmé par des courses, des jeux d'équipe et des relais, s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse et inclusive, sous les yeux admiratifs des parents. Les professeurs ont orchestré les activités avec enthousiasme, tandis que les jeunes spectateurs encourageaient leurs camarades avec ferveur.

Moment fort de la journée : l'ovation réservée aux élèves de Year 6, qui quittent Clavis pour rejoindre le secondaire. Une page se tourne, mais l'esprit sportif qu'ils ont cultivé à la CIPS les accompagnera dans leurs futurs défis.

Entre fair-play et camaraderie, le Sports Day 2025 de Clavis School rappelle que le sport, au-delà des médailles, reste avant tout une leçon de vie.