Maroc: Le pays à la vitesse 5G

Le Maroc entre désormais dans une nouvelle ère numérique. Avec le déploiement simultané de la 5G par les trois opérateurs nationaux, le Royaume franchit un cap technologique décisif, se plaçant parmi les pays pionniers d'Afrique et du monde arabe dans le déploiement de réseaux à très haut débit.

Au-delà d'une prouesse technique, cette avancée historique, inscrite pleinement dans la stratégie "Maroc Digital 2030", se veut un projet de société et un pari sur l'innovation, la compétitivité et la souveraineté numérique.

Jamais le paysage des télécommunications n'avait connu un tel alignement d'acteurs et de visions. En lançant simultanément leurs réseaux 5G, Maroc Telecom, inwi et Orange Maroc traduisent la maturité d'un secteur devenu l'un des piliers de la croissance nationale.

Maroc Telecom, opérateur technologique de référence, ouvre ainsi la voie avec une 5G fluide et accessible, intégrée à de nouvelles offres à partir de 119 dirhams. Sa box "El Manzil 5G" promet un Wi-Fi domestique aussi rapide que stable, destiné à démocratiser le très haut débit dans les foyers.

Soutenu par des investissements massifs dans la modernisation des infrastructures de télécommunications et de ses data centers, le Groupe conforte sa place de locomotive technologique.

Fort de 25 ans d'innovation et d'expertise, Orange Maroc a choisi, pour sa part, un lancement ambitieux axé sur la couverture immédiate de plus d'une centaine de villes marocaines, avant de poursuivre le déploiement progressif sur l'ensemble du territoire national.

Comme l'a bien affirmé son directeur général, Hendrik Kasteel, l'opérateur de télécommunications multi-services franchit, avec la 5G, une nouvelle étape dans sa mission : rapprocher les Marocains de ce qui leur est essentiel. Son réseau repose sur 12.000 km de fibre optique et une expertise mondiale qui s'étend sur 13 pays, consolidant la position du Royaume comme hub numérique régional.

De son côté, inwi, fidèle à son ADN d'opérateur global, s'illustre par une approche résolument inclusive et pragmatique. Son réseau 5G, opérationnel dès le lancement sur les principales villes du Royaume, permet aux 18 millions d'usagers de basculer automatiquement vers la nouvelle génération mobile, pour profiter d'une expérience fluide et immédiate.

Avec la "5G i-Box", inwi apporte aussi la puissance du très haut débit au coeur des foyers marocains, garantissant un Wi-Fi utra-rapide, stable et sécurisé, pensé pour le télétravail, le streaming ou les usages connectés du quotidien.

Côté professionnel, la gamme "5G Business Connect" combine performance et flexibilité, intégrant des solutions tout-en-un pour connecter collaborateurs, visiteurs et équipements, et ouvrir la voie à une meilleure productivité.

5G, un catalyseur d'efficacité et de compétitivité par excellence

Derrière le saut technologique, se profile une nouvelle dynamique économique, portée par la volonté d'ancrer la connectivité au coeur du modèle de croissance nationale.

En plus de ses vertus en matière de progrès technique, la 5G s'impose comme un levier d'efficacité, de compétitivité et de création de valeur dans l'ensemble des secteurs productifs du Royaume.

Selon une récente note sectorielle publiée par BMCE Capital Global Research (BKGR), cette avancée technologique marque le début d'une nouvelle ère pour l'infrastructure numérique du Maroc.

La 5G en constitue désormais le catalyseur stratégique, porteur d'opportunités économiques évaluées entre 4 milliards de dollars américains (Md$) et 6 Md$ d'ici 2030, soit 1,5% à 2% du PIB projeté, en combinant les effets directs (revenus télécoms), indirects (développement des services numériques, IoT, cloud) et induits (gains de productivité), relève la même source.

Cette dynamique serait portée par une adoption accrue dans les usages professionnels (industrie 4.0, santé connectée, villes intelligentes, etc), ainsi que par une croissance soutenue de la consommation de données grand public, explique BKGR, ajoutant que l'impact, au-delà des opérateurs, devrait irriguer l'ensemble de l'écosystème, avec près de 40 milliards de dirhams (MMDH) d'investissements additionnels attendus dans les infrastructures et services associés.

Cette voie ouvre des perspectives prometteuses pour les petites et moyennes entreprises (PME), les start-ups technologiques, les équipementiers et les acteurs du génie civil, ainsi que pour les secteurs manufacturier, logistique, agricole, sanitaire et éducatif.

Concrètement, il s'agit d'une véritable logique d'écosystème qui relierait, davantage et inévitablement, les télécoms à tous les autres secteurs pour redéfinir les différents aspects de la vie quotidienne, dont le travail, la mobilité ou encore la manière dont les institutions publiques interagissent avec les citoyens.

Pour les entreprises, cette transition offrirait de nouvelles pistes et formes de production (télémaintenance, véhicules connectés, supervision en temps réel, etc).

Les autorités publiques, elles, pourraient en faire un levier de modernisation et de souveraineté, en mettant en place l'arsenal nécessaire à la maîtrise de la donnée, au renforcement de la cybersécurité et à la construction d'une infrastructure numérique robuste et résiliente.

Un timing parfait pour un Maroc en mouvement

Le lancement de la 5G au Maroc ne doit rien au hasard. Il intervient à un moment charnière, où le Royaume se prépare à accueillir deux événements d'envergure, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 et la Coupe du Monde de Football 2030, tout en consolidant son positionnement comme hub technologique et logistique régional.

Sur le plan opérationnel, cette technologie offrirait une gestion optimisée des flux de données, une sécurité renforcée et une couverture en temps réel des événements sportifs, touristiques ou économiques.

Les stades intelligents, la billetterie dématérialisée, les dispositifs de surveillance connectés et les expériences immersives pour les spectateurs illustrent déjà cette mutation.

De surcroît, la 5G devrait s'inscrire dans une dynamique de long terme pour accompagner la transformation des villes marocaines en véritables "smart cities", soutenir la digitalisation des services publics et renforcer la productivité des entreprises à travers des solutions innovantes.

C'est dans le choix précis de ce timing que réside la force de la stratégie numérique du Royaume qui compte ériger la 5G en levier du Maroc digital, au service d'une vision clairement tournée vers l'avenir.