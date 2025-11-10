Maroc: Port Dakhla Atlantique, un levier stratégique pour le développement économique et l'intégration africaine

Le projet du Port Dakhla Atlantique s'impose comme l'un des chantiers structurants majeurs incarnant la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à faire des provinces du Sud du Royaume un espace de développement durable, d'intégration et de complémentarité économique avec leur profondeur africaine.

Ce projet d'envergure, inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par le Souverain en 2015, constitue une transformation stratégique qui hisse la région de Dakhla-Oued Eddahab au rang de pôle régional pour les industries maritimes, le commerce international et les énergies renouvelables.

À l'occasion du cinquantième anniversaire de la Marche Verte, le directeur par intérim du Centre régional d'investissement (CRI), Ahmed Kathir, a souligné que le Port Dakhla Atlantique "constitue l'un des projets structurants les plus importants de la région".

Les travaux devraient s'achever fin 2028, avec une mise en service prévue début 2029, a-t-il précisé, notant que cette infrastructure vise à renforcer la position de la région en tant que pôle industriel, commercial et énergétique de premier plan.

Dans une déclaration à la MAP, M. Kathir a indiqué que le port sera une plateforme vitale de connexion commerciale entre l'Afrique, notamment les pays du Sahel, et le reste du monde, y compris l'Europe et les Amériques.

Ce projet, a-t-il poursuivi, s'inscrit dans le cadre du soutien à l'Initiative Royale Atlantique, à travers la mise à disposition d'un accès maritime favorisant le développement économique des pays du Sahel et leur intégration à l'économie mondiale.

Le responsable a également relevé que le port contribuera au développement des industries locales, en particulier celles de la transformation et de la valorisation des produits de la mer, en facilitant leur exportation vers les marchés mondiaux.

Il constituera aussi un pilier essentiel pour la filière d'exportation de l'hydrogène et de l'ammoniac verts, consolidant ainsi le rôle énergétique du Maroc et de la région, a-t-il ajouté.

Mohamed Fadel Houiba, un investisseur dans le domaine agricole, a estimé que le Port Dakhla Atlantique marquera un tournant pour l'économie régionale, en reliant le secteur agricole à la logistique maritime et en facilitant l'accès aux marchés africains et européens.

Le futur port soutiendra également, selon lui, le développement agricole à travers trois axes principaux, à savoir la réduction des délais de transport des produits agricoles, la création de zones industrielles dédiées à l'emballage et à la valorisation des fruits et légumes destinés à l'exportation, ainsi que la promotion de l'investissement grâce aux infrastructures portuaires et à la voie express Tiznit-Dakhla.

Le port constituera, a-t-il enchaîné, un pont stratégique entre l'Europe et la profondeur du continent africain, consolidant la position du Maroc en tant qu'acteur central du commerce régional et international, tout en générant de nouvelles opportunités d'emploi et en dynamisant l'entrepreneuriat local.

Pour le directeur régional du ministère de l'Industrie et du Commerce, Bouchaib Kiri, le Port Dakhla Atlantique représente "un pilier essentiel du développement économique et social de la région, ainsi qu'une porte stratégique du Maroc vers l'Afrique".

Il a expliqué que le projet ambitionne de faire de Dakhla une plateforme commerciale, industrielle et logistique favorisant les échanges entre le Maroc, l'Afrique, l'Europe et les Amériques, avec un trafic prévisionnel avoisinant les 35 millions de tonnes de marchandises par an.

M. Kiri a précisé que le port comprendra trois composantes principales, à savoir un pôle dédié à la pêche maritime destiné à soutenir la flotte et les échanges liés aux produits halieutiques, un pôle commercial consacré aux opérations d'import-export, ainsi qu'un pôle industriel et de maintenance qui fera de Dakhla un centre régional pour la construction et la réparation navales.

Le projet s'accompagne, a-t-il enchainé, de l'aménagement de terrains adjacents destinés à accueillir des zones industrielles spécialisées dans la valorisation des produits de la pêche et d'autres activités manufacturières, ainsi que des zones logistiques intégrées pour soutenir les échanges commerciaux et industriels. Ces réalisations devraient générer de nombreux emplois et contribuer à la hausse du PIB national.

De son côté, le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault (France), Mohamed Afennich, a indiqué que la région de Dakhla-Oued Eddahab attire un intérêt croissant de la part des investisseurs internationaux, notamment français, en raison de sa stabilité politique, de sa vision de développement à long terme et de ses infrastructures modernes.

Il a souligné que la région dispose d'un potentiel considérable dans les domaines du transport maritime, de la logistique, des énergies vertes, du tourisme durable et des industries agroalimentaires, notant que le Port Dakhla Atlantique constituera "un levier majeur de transformation économique et logistique pour la région".

Une fois opérationnel, le port "ne se contentera pas d'ouvrir davantage la région sur le monde, mais deviendra également un hub logistique respectueux de l'environnement, en phase avec les ambitions nationales en matière de développement durable", a précisé M. Afennich.

Le projet du Port Dakhla Atlantique se positionne comme un catalyseur de la dynamique de développement des provinces du Sud, érigeant Dakhla en un pôle économique mondial et moteur d'intégration africaine, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.