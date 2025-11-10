Maroc: La pièce théâtrale 'Screen' remporte le Grand Prix du 18e Festival international du théâtre universitaire

La pièce italienne "Screen", présentée par l'Académie théâtrale de Rome Sofia Amendolea, a remporté le Grand Prix de la 18e édition du Festival international du théâtre universitaire de Tanger (FITUT), dont les activités ont pris fin vendredi soir.

Le jury, composé de l'actrice et écrivaine Majida Benkirane, de l'acteur, metteur en scène et dramaturge égyptien Mohammed Zaki, de l'expert en communication Ahmed Eddafri, ainsi que de l'actrice de théâtre Saadia Azgoun, a motivé son choix par la capacité de cette oeuvre à proposer un spectacle abouti, réunissant harmonieusement les dimensions artistiques et techniques.

La troupe italienne, qui a également décroché le prix de la meilleure scénographie, a été saluée pour la singularité de son approche et la maîtrise de sa création. La pièce aborde le thème de l'exploitation affective et de la rupture des relations humaines face à l'omniprésence technologique dans la vie contemporaine, à travers des tableaux fondés sur la qualité du jeu individuel, la force visuelle et la gestion expressive de l'espace scénique.

Le prix de la meilleure mise en scène est revenu à la pièce "Chrysothémis" de l'Université d'Aix-Marseille (France), tandis que le prix de la meilleure interprétation féminine a été attribué ex aEquo aux étudiantes marocaines Aya Jabrane et Asmaa Lamine pour leurs rôles dans "Les Bonnes", une production de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle (ISADAC).

Le prix de la meilleure interprétation masculine a également été décerné ex aEquo à l'Égyptien Mohamed Abdel Aziz pour son rôle dans "L'Ombre" (Université Ain Shams) et au Marocain Rahim Naïmi pour son interprétation dans la pièce "Arrivé en retard et reparti" de la Faculté Ben M'Sik de Casablanca.

Le jury a par ailleurs attribué le prix du meilleur texte théâtral à la pièce "Yes We Can't: The Burnout Society" de l'Université Complutense de Madrid, tandis que le prix de l'harmonie collective est revenu à "Replica" de l'Université de Vilnius (Lituanie).

Un prix spécial du jury a été décerné à la pièce "1984" de l'Académie nationale des arts du théâtre de Cracovie (Pologne), alors que le prix des droits de l'Homme est revenu à "Carpet" de l'Institut des arts de Barcelone (Espagne).

Des mentions spéciales d'interprétation ont également été attribuées à l'Égyptien Ahmed Fathi pour son rôle dans "L'Ombre", au Marocain Jawad Bari pour son rôle dans "Arrivé en retard et reparti", ainsi qu'à l'actrice portugaise Constança Tomé pour son interprétation dans "Ficções do Interlúdio" (Université de Beira Interior).

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette 18e édition, organisée par l'Association de l'action universitaire (ASAU) relevant de l'École nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Tanger, en partenariat avec l'Université Abdelmalek Essaâdi, a réuni de nombreuses personnalités universitaires, culturelles et artistiques, ainsi que des étudiants marocains et étrangers.

La cérémonie de clôture, accueillie au Palais des Arts et de la Culture et coïncidant avec la commémoration du 50e anniversaire de la Marche Verte, a été marquée par une prestation du groupe Atfal El Ghiwane, qui a interprété des oeuvres du répertoire patrimonial, dont la célèbre "Laâyoune Aïnia" du groupe Jil Jilala, suscitant une forte interaction du public.

Cette édition a enregistré la participation d'étudiants originaires notamment d'Égypte, d'Espagne, de France, de Lituanie, d'Italie, du Monténégro, de Pologne et du Portugal, aux côtés de troupes universitaires venues de plusieurs villes marocaines.