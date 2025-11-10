Maroc: Omar Hilale souligne le souci du pays à assurer le succès du processus d'adoption de la Déclaration de Doha

L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale, a mis en relief, mercredi à Doha, le souci du Maroc à assurer le succès du processus d'adoption de la "Déclaration politique de Doha" émanant du 2è Sommet mondial sur le Développement social (4-6 novembre).

Lors d'un briefing avec son homologue belge, Sophie De Smedt, en leur qualité de facilitateurs des négociations intergouvernementales sur ladite Déclaration, M. Hilale a souligné la détermination des deux Royaumes à garantir la réussite de ce processus préparatoire et de ces négociations intergouvernementales sur la Déclaration politique de Doha.

Cette Déclaration représente "bien plus qu'une simple réalisation procédurale ou un simple renouvellement des engagements pris à Copenhague, mais un renouvellement de la foi en le multilatéralisme, une réaffirmation forte de la solidarité et un engagement à ne laisser personne de côté", a affirmé le diplomate marocain.

Et de poursuivre que l'adoption de cette Déclaration se veut un message fort que les États membres ont opté pour la coopération plutôt que la fragmentation et l'ambition face au doute", démontrant ainsi que "lorsque nous sommes unis, nos différences nourrissent le progrès au lieu de l'entraver".

Le représentant permanent du Maroc a aussi affirmé qu'à travers cette Déclaration "nous avons également montré que les Nations Unies demeurent capables de s'unir autour d'une vision commune du développement social, et de travailler en faveur d'un avenir fondé sur la dignité, les droits humains, la justice sociale, l'équité, le développement durable et les opportunités pour tous".

M. Hilale a, dans ce sens, précisé que la Déclaration de Doha constitue "une manifestation concrète" de la continuité politique avec celle de Copenhague, tout en élargissant sa portée aux crises actuelles multidimensionnelles et en réaffirmant le développement social en tant qu'aspect humain de l'Agenda 2030, estimant que cette réalisation commune reflète "le meilleur de la coopération multilatérale et notre volonté collective de promouvoir le développement social pour tous".

Cette Déclaration de Doha reflète le leadership proactif et unifié des deux Royaumes, le Maroc et la Belgique, qui ont réussi à rapprocher des points de vue et à favoriser un renouvellement de l'engagement de la communauté internationale en faveur du développement social.

Elle consacre aussi la responsabilité onusienne et le rôle central que joue le Maroc dans ce processus international, à travers le modèle marocain en matière de développement social, grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui place l'élément humain au coeur des politiques publiques, à travers la justice sociale, la préservation de la dignité humaine et la promotion des droits de l'Homme.