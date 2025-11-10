Maroc: Les provinces du Sud, un hub stratégique pour le développement de l'Afrique et l'intégration continentale

Depuis la récupération de son Sahara en 1975, le Maroc n'a cessé de développer cette régionn, érigée désormais en hub stratégique pour le développement de l'Afrique et au service de l'intégration continentale.

Les projets de grande envergure lancés ou en cours de réalisation au Sahara marocain représentent une part importante du maillage infrastructurel continental et constituent également des leviers pour favoriser l'intégration de l'Afrique au marché mondial.

Grâce aux investissements colossaux dans les infrastructures portuaires à l'image du méga-port Dakhla-Atlantique et l'extension du réseau routier et des liaisons aériennes, initiés sous le leadership visionnaire de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc capitalise sur le modèle de développement des provinces du Sud pour le progrès des pays du Sahel et leur intégration, en leur favorisant un accès à l'océan Atlantique.

Désormais, le Sahara marocain constitue une porte d'entrée du Sahel à l'océan Atlantique, conformément à l'Initiative Royale Atlantique, portée par SM le Roi Mohammed VI en vue de favoriser l'accès des pays de cette région, en l'occurrence le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, à cet espace maritime stratégique.

Les provinces du Sud, à la faveur de leurs grands projets structurants, sont devenues aussi une plaque tournante à même d'offrir d'énormes opportunités pour le co-développement et la prospérité de l'espace atlantique africain, en droite ligne avec l'initiative Atlantique de Sa Majesté le Roi en faveur des pays de la façade atlantique du Continent.

Plusieurs initiatives de grande envergure illustrent, sans ambages, cette Vision Royale solidaire plaçant le continent sur une trajectoire de croissance économique durable, notamment le Gazoduc africain atlantique qui se veut un projet stratégique renforçant la sécurité énergétique et stimulant le développement économique.

Outre un moteur central de l'arrimage des pays du Sahel à l'Atlantique et aux Etats de son littoral, le Sahara marocain est incontestablement une région incontournable et pleine d'opportunités pour promouvoir l'intégration régionale et économique des pays de l'Afrique, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Grâce à son énorme potentiel et à ses infrastructures modernes, le Sahara marocain s'affirme aujourd'hui comme un acteur majeur pour l'édification d'un espace africain prospère et solidaire dans le cadre d'une intégration régionale et continentale, conformément à la Vision de SM le Roi Mohammed VI de l'action africaine commune, porteuse de grands espoirs pour l'Afrique et la population du continent.

Cinquante ans après la glorieuse Marche Verte, le Sahara marocain, havre de paix et de prospérité, se positionne désormais comme un pivot stratégique du développement durable de l'Afrique dans le droit fil de l'approche Royale de la coopération Sud-Sud.

Cette dimension africaine du Sahara place les causes nobles de l'Afrique et les intérêts vitaux du citoyen africain en matière de paix, de sécurité et de développement au centre de l'agenda panafricain et consacre l'attachement indéfectible de Sa Majesté le Roi à l'enracinement du Royaume dans sa profondeur africaine et au progrès dans l'unité de l'Afrique.