Maroc: Femme sahraouie - De la résilience à l'influence, un modèle marocain d'émancipation

Symbole de force, de sagesse et d'attachement indéfectible aux valeurs nationales, la femme sahraouie s'impose aujourd'hui comme un pilier du développement dans les provinces du Sud. De Laâyoune à Dakhla, en passant par Smara et Boujdour, son parcours incarne une véritable success story marocaine, fondée sur l'autonomisation, la justice sociale et l'égalité des chances.

Cette dynamique s'inscrit dans le sillage du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a placé la femme au coeur de la stratégie de transformation territoriale. En l'espace de quelques décennies, la femme sahraouie est devenue une actrice influente de la gouvernance locale, de l'entrepreneuriat et du plaidoyer international.

A l'heure où le Maroc célèbre le cinquantième anniversaire de la Marche Verte, la femme sahraouie incarne plus que jamais cet esprit de détermination et de progrès. Son engagement dans la vie économique, sociale et politique fait d'elle un vecteur de stabilité et un modèle d'inclusion réussie, aussi bien au niveau régional que national.

Pour Aïcha Douihi, présidente de l'Observatoire international de Genève pour la paix, la démocratie et les droits de l'Homme (IOPDHR), "la marche de la femme marocaine vers l'émancipation constitue le prolongement naturel de la Marche Verte". Cinquante ans après cette épopée, la femme sahraouie s'impose ainsi comme un symbole de justice et de progrès, contribuant activement à la construction d'un Maroc moderne et équitable.

Elle rappelle, à cette occasion, les avancées majeures du Royaume : la réforme de la Moudawana, la Constitution de 2011, les plans Ikram et les programmes d'autonomisation économique. Toutes traduisent une volonté politique forte en faveur de l'égalité réelle. Dans les provinces du Sud, cette ambition se concrétise par une participation accrue des femmes aux conseils élus et à la gestion des affaires locales.

L'activiste souligne toutefois les défis persistants, à savoir : violences, inégalités territoriales, disparités socio-économiques, estimant que la réussite du modèle marocain dépendra de la capacité à traduire les textes en pratiques et à faire de l'égalité un réflexe collectif. Elle appelle, par ailleurs, à ne pas oublier la situation dramatique des femmes sahraouies dans les camps de Tindouf, toujours privées de leurs droits fondamentaux.

Parallèlement, l'intégration progressive des provinces du Sud dans le tissu institutionnel et économique national a ouvert de nouvelles perspectives en matière d'éducation, de santé, d'emploi et de participation politique.

Selon Mina Laghzal, experte en développement territorial et présidente de l'Association "Défenseurs pour les droits de l'Homme", cette évolution a profondément transformé la place de la femme sahraouie dans la société. "Elle n'est plus une simple spectatrice du développement, mais plutôt une véritable actrice et co-créatrice du changement".

Le rôle de la femme sahraouie dépasse désormais la sphère domestique pour s'étendre à la création de valeur, à l'innovation sociale et à la gouvernance locale.

Présentes dans des secteurs variés (entrepreneuriat, économie sociale et solidaire, artisanat, culture, administration publique), les femmes des provinces du Sud affichent un taux de participation politique élevé aux niveaux local, provincial et national.

Mme Laghzal note que l'insertion socio-économique des femmes sahraouies a connu une progression remarquable au cours de la dernière décennie. Grâce à des politiques publiques volontaristes et à la vision inclusive du nouveau modèle de développement, elles se sont imposées comme des actrices clés du progrès.

De son côté, la journaliste et chercheuse en droit public Amina Ettoubali met en lumière le rôle moteur des femmes sahraouies dans la dynamique d'entrepreneuriat et d'économie solidaire. L'accès élargi à l'éducation et à la formation a ouvert la voie à leur présence dans tous les domaines (santé, ingénierie, enseignement, sécurité), tout en favorisant l'émergence d'un réseau coopératif florissant.

Cette transformation a contribué à l'indépendance économique de milliers de femmes, notamment issues de milieux vulnérables. Toutefois, la parité politique demeure un chantier inachevé, malgré la progression notable de la représentation féminine dans les institutions locales et régionales grâce au système des quotas.

Mme Ettoubali plaide pour une consolidation plus audacieuse de la participation des femmes, l'avenir des provinces du Sud passant par leur pleine inclusion dans tous les leviers du développement durable.

De la Marche Verte à la marche pour l'égalité, la femme sahraouie trace un chemin exemplaire où se croisent modernité, justice et identité. Actrice du développement, gardienne des valeurs nationales et ambassadrice d'un Maroc en mouvement, elle incarne l'un des visages les plus lumineux de la réussite nationale.