Les performances réalisées par les sélections nationales marocaines des différentes catégories sont le fruit d'un travail exceptionnel mené dans le Royaume, a indiqué, samedi, le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Le titre de champion du monde U20, glané par le Maroc au Chili, constitue une prouesse qui "démontre que le succès de la dernière Coupe du Monde (Qatar 2022, Ndlr) de la sélection marocaine (seniors, Ndlr) avec la qualification en demi-finale, n'était pas un hasard mais le fruit d'un travail qui est fait de façon exceptionnelle ici, tant au niveau masculin qu'au niveau féminin", a souligné M. Intantino dans une déclaration publiée sur la page YouTube de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

"Permettez-moi tout d'abord de féliciter le Maroc pour ce magnifique titre de champion du monde des moins de 20 ans au Chili il y a quelques jours. C'est un titre mérité, une belle finale contre l'Argentine et un titre de champion du monde qui montre effectivement la passion et le progrès qui se fait dans ce beau pays qui est le Maroc", a fait observer le président de la FIFA, à son arrivée à Rabat pour assister à la finale du Mondial U17 féminin.

"C'est pour ça que pour moi, c'est un grand plaisir d'être de retour ici à Rabat. On est chez nous ici, on se sent bien, ça respire le football, ça vit le football", a confié M. Infantino.

Évoquant le Mondial U17 féminin, il a indiqué que cet événement "démontre encore une fois les qualités du Maroc en tant que pays hôte".

"Une Coupe du Monde féminine, c'est une grande compétition, c'est 24 équipes du monde entier (...) C'est la première Coupe du Monde féminine qui s'organise en Afrique, ici au Maroc, et c'est la première de cinq d'affilée qui vont s'organiser ici", a-t-il relevé, adressant ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, "Qui donne l'impulsion pour ce mouvement footballistique dans ce beau pays".

La finale de la coupe du Monde U17 féminine opposera la Corée du Nord aux Pays-Bas, samedi soir (20h00) au stade olympique à Rabat.