Maroc: Le pays à l'honneur au 31ème Festival MedFilm de Rome

Le Maroc est à l'honneur à la 31ème édition du Festival MedFilm de Rome qui s'est ouverte, jeudi dernier dans la capitale italienne, avec la projection du long-métrage "Calle Malaga" de Maryam Touzani, en présence d'un parterre de personnalités des mondes des arts, de la culture, de la diplomatie et de la politique.

Cette manifestation cinématographique, dédiée à la promotion du dialogue interculturel à travers le cinéma des deux rives de la Méditerranée, réserve cette année une place de choix au 7e art marocain qui augure une participation particulièrement remarquée.

Ouvrant le bal de cette nouvelle version du festival romain, qui se poursuit jusqu'au 16 novembre, le long-métrage "Calle Malaga" a marqué l'assistance conquise par une histoire émouvante, saluant la finesse narrative et la profondeur des personnages de cet opus, chaleureusement applaudi à la fin de la séance.

Outre "Calle Malaga", le cinéma marocain est présent à cette 31e édition à travers trois courts métrages réalisés par de jeunes talents prometteurs, en l'occurrence "Abdallah" d'Inès Lehaire, "Mrija" de Omar Zaafaoui, et "Halima" de Yassine El Idrissi.

Le film de Maryam Touzani avait remporté le prix du public dans la catégorie Spotlight en sélection officielle de la 82e édition du Festival international du film de Venise.

Le Festival MedFilm de Rome, créé en 1995, est le plus ancien festival italien consacré au cinéma méditerranéen. Il se distingue par sa vocation à favoriser les échanges culturels entre l'Europe et le monde arabe.

Des années durant, le festival entretient une relation de partenariat privilégiée avec l'ambassade du Maroc à Rome, qui soutient activement la présence du cinéma national sur la scène italienne et méditerranéenne.

Grâce à cette coopération fructueuse, la participation du Royaume s'impose, édition après édition, comme un moment fort du festival, illustrant la vitalité et la diversité du cinéma marocain contemporain.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Balla, de la réalisatrice Maryam Touzani, ainsi que du producteur Nabil Ayouch.