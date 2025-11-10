Sénégal: Journée des Forces armées - Bassirou Diomaye Faye lance la mobilisation pour les JOJ 2026

Ce lundi 10 novembre, le Sénégal célèbre la Journée des Forces armées, placée sous le thème : « Les Forces armées, partenaires des JOJ Dakar 2026 ». Elle a été présidée par Bassirou Diomaye Faye. Le Chef de l'État a saisi l'occasion pour rappeler leur importance.

Le Président de la République a d'abord renouvelé ses encouragements aux personnels engagés en opérations intérieures, au péril de leur vie, mais aussi aux militaires déployés sur les théâtres extérieurs, ceci, alors que cette année marque le 65e anniversaire de leur premier déploiement au sein des Nations Unies. Ensuite, Bassirou Diomaye Faye a abordé le thème de cette Journée des Forces armées. « Comme vous le savez, Dakar se prépare à accueillir les Jeux olympiques de la Jeunesse en 2026. Le Sénégal sera ainsi le premier pays africain à organiser une manifestation sportive olympique de dimension mondiale. Plus qu'un rendez-vous sportif, cet événement, qui est une vitrine du Sénégal nouveau, sera également l'occasion de mettre en valeur le dynamisme de la jeunesse, la richesse culturelle de notre pays et le rôle croissant de l'Afrique dans le mouvement olympique », a-t-il souligné.

Ces JOJ, placés sous la devise « L'Afrique accueille, Dakar célèbre », permettront à Dakar de recevoir les 2 500 meilleurs jeunes athlètes du monde. C'est donc une occasion en or de faire rayonner les valeurs sénégalaises à travers le monde. Les Forces armées ne seront pas en reste. « Parce qu'elles incarnent ce que les Jeux eux-mêmes célèbrent : l'unité dans la diversité, la rigueur dans l'effort et la fraternité dans la compétition, les Forces armées en sont des partenaires privilégiés. C'est pourquoi je me réjouis du thème, fort à propos, de cette édition : "Les Forces armées, partenaires des Jeux olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026" ».

Un rôle majeur

Pour Bassirou Diomaye Faye, les JOJ Dakar 2026 constituent une page de l'histoire du Sénégal. La contribution des Forces armées sera dans l'ordre et la sécurité, qui seront essentiels pour un bon déroulement de la compétition. Elles permettront, par ailleurs, de véhiculer les valeurs sénégalaises. En outre, elles contribueront à améliorer le cadre de vie, à apporter une organisation vigoureuse et un sens du devoir au service du bien commun. « Je suis persuadé qu'en vous, les populations en général et les jeunes en particulier trouveront l'élan nécessaire pour offrir à nos hôtes l'image d'une capitale ordonnée et accueillante. À ce titre, je salue l'initiative des Forces armées de lancer le programme Waajal Xale yi, en liaison avec le Ministère de l'Éducation nationale, afin de renforcer l'esprit de citoyenneté de notre chère jeunesse. Ce programme contribuera sans doute à mobiliser la frange dynamique de notre pays, qui doit être au premier plan pour accueillir les jeunes du monde entier », poursuit le Chef de l'État.

Le Président de la République a annoncé par la suite : « Au-delà des actions matérielles, les Forces armées seront aussi engagées dans la formation des milliers de bénévoles nécessaires à la bonne organisation des Jeux, en transmettant des valeurs de rigueur, de discipline et de désintéressement. Je vous exhorte donc à accorder la plus grande importance à cette mission en pensant aux milliards de téléspectateurs qui auront les yeux rivés sur notre pays ».

Bassirou Diomaye Faye en a également profité pour rendre un vibrant hommage aux hommes de tenue. « La Journée des Forces armées m'offre l'agréable occasion, en ma qualité de Chef suprême des Armées, de vous réaffirmer à tous ma satisfaction et mon ambition inaltérable de donner à notre pays les moyens de défendre sa souveraineté en tout temps et en tous lieux, pour poursuivre, dans la stabilité et la confiance, sa marche résolue vers un développement économique et social harmonieux ».