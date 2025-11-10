Congo-Kinshasa: Les évêques de l'ERC qualifient de génocide la situation du pays

Les évêques de l'Église de Réveil au Congo (ERC) ont qualifié la situation de la RDC de « génocide », se référant au Principe de Nuremberg de 1950 et au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Ils ont présenté cette situation dimanche 9 novembre dans un rapport sur la situation de la RDC, publié à la clôture d'un sommet de prières patriotiques organisé à Kinshasa.

Ce document s'inscrit dans une pétition initiée par les évêques de l'ERC visant à faire reconnaître internationalement le génocide congolais. Ce rapport met en lumière les atrocités commises, notamment dans l'Est du pays, où des millions de vies ont été perdues, des femmes violées et des enfants privés d'éducation.

L'événement a également regroupé des personnalités comme la Révérende Paula White-Cain de la Maison-Blanche, l'archevêque Nicolas Duncan-Williams du Ghana, ainsi que des responsables du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits (FONAREV).

Le président Félix Tshisekedi, présent à la clôture, a salué cette mobilisation, qualifiant la visite et les échanges comme un « tournant dans le destin du pays ».

L'archevêque Duncan-Williams a, pour sa part, proclamé que la RDC se tient désormais « debout, digne et unie », soulignant l'importance de la foi dans le processus de rétablissement national.

En amont, le FONAREV) avait sensibilisé l'assistance à travers le témoignage poignant d'une survivante, évoquant les souffrances liées à la guerre et son parcours de résilience.