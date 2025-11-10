Congo-Kinshasa: Une dizaine de morts dans un accident sur la route de Kasumbalesa

Une dizaine de personnes ont perdu la vie ce lundi 10 novembre sur la route de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. Selon des témoins, deux véhicules roulant en sens opposé sont entrés en collision.

Des images partagées sur les réseaux sociaux, montrent plusieurs corps inertes à même le sol, entassés les uns sur les autres, pendant que d'autres sont coincés dans les véhicules accidentés.

D'après certaines sources, ce drame aurait été provoqué par un excès de vitesse combinée à une chaussée glissante en raison de la pluie.

Jusqu'à ce midi, aucun bilan officiel n'a encore été livré.