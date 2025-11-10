Congo-Kinshasa: Campagne de sensibilisation sur l'importance de l'enregistrement des enfants à l'état civil à Djugu

L'ONG de défense des droits humains COADHO a lancé, depuis quelques jours, une campagne de sensibilisation des parents sur l'importance de l'enregistrement des enfants à l'état civil, dans le territoire de Djugu (Ituri).

Selon cette organisation citoyenne, de nombreux enfants échappent encore à cette démarche civique, en raison de l'insécurité persistante qui provoque des déplacements massifs de populations, du dysfonctionnement des services d'état civil, mais aussi du manque d'information des familles sur leurs obligations légales.

COADHO souligne que de nombreuses familles, fuyant les exactions des milices armées, trouvent refuge dans des sites de déplacés, où les services d'état civil sont souvent absents ou inopérants. Dans les rares bureaux encore fonctionnels, les registres d'enregistrement sont inexistants.

La campagne implique également le personnel de santé, chargé de transmettre les données de naissance aux services d'état civil encore actifs.

Le coordonnateur de COADHO appelle le gouvernement à fournir à ces services les documents administratifs nécessaires et, surtout, à restaurer l'autorité de l'État dans cette zone en proie à l'instabilité.

De son côté, la Commission nationale pour les réfugiés (CNR) tente d'organiser l'enregistrement des enfants dans les camps de déplacés. Toutefois, le nombre d'enfants inscrits reste très faible, principalement à cause du manque d'information des parents sur l'importance de cette démarche.