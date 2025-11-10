Congo-Kinshasa: Matadi - Début de l'opération d'identification des occupants des domaines publics

Oscar Mbuinga, bourgmestre de la commune de Mvuzi, dans la ville de Matadi (Kongo Central), a lancé lundi 10 novembre une opération d'identification de ses administrés occupant les sites non aedificandi (non approprié au lotissement).

Cette initiative concerne les populations installées le long du tronçon routier reliant la Galerie Makaya Vangu, le marché Abako et le quartier Kotaz. L'autorité communale a invité les concernés à se présenter au bureau communal munis de documents attestant leur droit d'occupation.

En cas d'irrégularités, les autorités locales annoncent que les constructions illégales seront démolies, conformément aux dispositions du ministère de la Justice.

Cette opération de contrôle vise à prévenir les occupations anarchiques et à rétablir l'ordre dans la gestion du patrimoine public communal. Le bourgmestre a exhorté les habitants à coopérer, soulignant que la protection des espaces de l'État est essentielle pour préserver l'avenir collectif de la commune.

Selon Oscar Mbuinga, cette démarche permettra d'identifier les occupants illégaux des terrains appartenant à l'État et de renforcer la gouvernance urbaine.