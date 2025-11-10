Congo-Kinshasa: Cohabitation pacifique entre ex-combattants et population à la suite de sensibilisations

Les anciens combattants ayant intégré le programme de Désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et réinsertion (P-DDRCS), cohabitent désormais pacifiquement avec les communautés locales, notamment dans les localités de Telega et Miala, en périphérie de Bunia. Ce climat de confiance résulte de dialogues communautaires facilités par l'ONG Peace Mwangaza, avec l'appui de la MONUSCO.

Plus d'un millier d'ex-miliciens, issus de plusieurs groupes armés, vivent aujourd'hui dans leurs villages d'origine, où ils ont été accueillis sans hostilité. Le président des jeunes de Telega témoigne : « Il n'y a aucun problème, nous vivons en paix, sans peur ».

Ces anciens combattants ont repris des activités civiles telles que le taxi-moto, le commerce ou l'agriculture, ce qui leur permet de subvenir à leurs besoins avec dignité. L'un d'eux, père de 20 enfants, explique : « Depuis que j'ai déposé les armes, je fais du taxi très bien. Nous sommes à l'aise et le gouvernement garantit les droits de tous. »

Cependant, plusieurs dénoncent des tracasseries de certains militaires des FARDC, malgré leur carte de démobilisation qui devrait leur garantir la libre circulation. Ils font état d'arrestations arbitraires et d'extorsions, estimant que ces agissements compromettent la paix. «Les autorités militaires nous traitent encore de rebelles, c'est incompréhensible », déplore un ex-combattant.

À ce jour, aucune réaction officielle n'a été obtenue de la part des FARDC ni de la coordination provinciale du P-DDRCS concernant ces allégations.