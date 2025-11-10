Congo-Kinshasa: L'ONG YMAE appelle à garantir la gratuité de l'enseignement pour les élèves vulnérables à Kalemie

10 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'ONG Young man action for education (YMAE) appelle le gouvernement à garantir la gratuité effective de l'enseignent pour les élèves vulnérables à Kalemie dans la province du Tanganyika, notamment les élèves vivant avec handicap et ceux issus des communautés autochtones pygmées.

Placide Muyumba, point focal de cette organisation a déploré ce lundi 10 novembre, le fait que malgré la circulaire signée en juin dernier par la ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malu, ces élèves vulnérables continuent d'être soumis au paiement des frais de scolarité dans plusieurs écoles secondaires, tant publiques que privées.

Il rappelle que cette directive ministérielle visait à lutter contre les discriminations dans le système éducatif congolais et appelait les gouverneurs de provinces à prendre des mesures concrètes pour garantir l'accès à l'éducation gratuite à ces groupes marginalisés.

Il regrette qu'à ce jour, aucune disposition n'a été prise au Tanganyika.

« L'arrêté du gouverneur n'a rien précisé à ce sujet, alors que la ministre avait demandé l'exemption totale de frais pour ces catégories. Malheureusement, les enfants handicapés et autochtones sont toujours renvoyés des écoles faute de paiement », affirme-t-il.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.