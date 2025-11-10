Congo-Kinshasa: L'ONG YMAE appelle à garantir la gratuité de l'enseignement pour les élèves vulnérables à Kalemie

L'ONG Young man action for education (YMAE) appelle le gouvernement à garantir la gratuité effective de l'enseignent pour les élèves vulnérables à Kalemie dans la province du Tanganyika, notamment les élèves vivant avec handicap et ceux issus des communautés autochtones pygmées.

Placide Muyumba, point focal de cette organisation a déploré ce lundi 10 novembre, le fait que malgré la circulaire signée en juin dernier par la ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malu, ces élèves vulnérables continuent d'être soumis au paiement des frais de scolarité dans plusieurs écoles secondaires, tant publiques que privées.

Il rappelle que cette directive ministérielle visait à lutter contre les discriminations dans le système éducatif congolais et appelait les gouverneurs de provinces à prendre des mesures concrètes pour garantir l'accès à l'éducation gratuite à ces groupes marginalisés.

Il regrette qu'à ce jour, aucune disposition n'a été prise au Tanganyika.

« L'arrêté du gouverneur n'a rien précisé à ce sujet, alors que la ministre avait demandé l'exemption totale de frais pour ces catégories. Malheureusement, les enfants handicapés et autochtones sont toujours renvoyés des écoles faute de paiement », affirme-t-il.