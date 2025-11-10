Cote d'Ivoire: Jeux de la Solidarité Islamique 2025 - Mission d'honneur pour la délégation ivoirienne

En marge de la 6e édition des Jeux de la Solidarité Islamique, la Côte d'Ivoire a réaffirmé son ambition sportive et son sens de la fraternité à travers une visite officielle effectuée au village des athlètes, installé à l'Université Princesse Noura. La 6e édition des Jeux de la Solidarité Islamique a lieu du 7 au 21 novembre 2025 à Riyad, en Arabie Saoudite.

Conduite par le conseiller technique du ministère des Sports, Ibrahima Coulibaly, et par le président du Comité National Olympique de Côte d'Ivoire (CNO-CIV), Me Georges N'Goan, la délégation ivoirienne est allée transmettre un message fort de soutien et d'engagement aux athlètes représentant le pays.

Cette mission, marquée par une atmosphère de cohésion et de responsabilité, a permis de relayer les encouragements du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch, retenu à Abidjan pour raisons professionnelles. À travers un échange téléphonique direct avec les sportifs, le ministre a rappelé l'objectif stratégique du gouvernement : « L'ambition du président de la République est de faire rayonner la Côte d'Ivoire à travers le sport. Vous êtes les ambassadeurs de notre Nation. » Exhortant les athlètes à la détermination, au respect des règles du pays hôte et à l'excellence, il les a appelés à « donner le meilleur d'eux-mêmes » et à revenir « avec des médailles ».

Dans le même esprit, Me Georges N'Goan a encouragé les athlètes à aborder la compétition avec sérénité. « Ne vous mettez pas de pression. Représentez dignement la Côte d'Ivoire. Nous croyons en vous », a-t-il déclaré, rappelant que chaque discipline engagée contribue au rayonnement sportif national.

La rencontre a également offert une plateforme d'échanges sur les préoccupations logistiques et organisationnelles des encadreurs et des sportifs. La directrice générale des Sports, Kinimo Hortense, a rassuré l'ensemble de la mission : « Le régisseur et le contrôleur financier sont à vos côtés. Les urgences seront traitées immédiatement. Le reste suivra dans les meilleurs délais. » Une attention particulière a été portée à l'infirmerie, dirigée par le Dr Éric Allangba, ainsi qu'aux espaces de vie des athlètes.

Pour cette quatrième participation aux Jeux de la Solidarité Islamique, la Côte d'Ivoire aligne 21 athlètes dans six disciplines : athlétisme, basketball 3x3, taekwondo, karaté, wushu et para-haltérophilie. Les premières compétitions débutent ce mercredi avec l'entrée en lice des karatékas.

Le ministère des Sports réaffirme son engagement total à accompagner les représentants ivoiriens tout au long de cette compétition, symbole de fraternité et de coopération au sein du monde islamique.