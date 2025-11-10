Cote d'Ivoire: Africa Sports - Koné Cheick Oumar désigné à la tête du Comité d'urgence du club

Le Conseil de Famille dissout le bureau Kuyo Téa et crée un Comité d'Urgence pour la relance du club vert et rouge

Réuni le dimanche 9 novembre 2025 à la Bibliothèque nationale du Plateau, le Conseil de Famille de l'Africa Sports d'Abidjan a pris d'importantes décisions pour sortir le club du "vide institutionnel" dans lequel il se trouvait depuis fin octobre.

Sous la présidence du doyen Pépé Paul, représenté par l'ancien joueur Niankoury Joseph, les membres ont décidé à l'unanimité de "dissoudre" le Bureau exécutif dirigé par Kuyo Téa Narcisse, jugé "incapable" de poursuivre sa mission, et de confier la gestion du club à un Comité d'Urgence, d'Action et de Redressement présidé par Koné Cheick Oumar, ancien président des Aiglons.

Autour de lui, Éric Babou occupera la vice-présidence chargée de la compétitivité sportive, Lazare Animako celle des affaires juridiques et de la mobilisation, tandis que Assemian Kassi assurera le secrétariat exécutif. Le Comité de Contrôle sera dirigé par Niankoury Joseph, représentant les anciens joueurs.

Dans une déclaration solennelle lue par Éric Babou, le Conseil a réaffirmé son « attachement indéfectible à l'Africa Sports, à ses valeurs, à son histoire et à ses couleurs, symboles de fierté et de cohésion ». Il a appelé à l'unité, à la transparence et à la rigueur pour reconstruire le club.

Le Conseil de Famille a également lancé un appel à tous les dirigeants, anciens joueurs, supporters et partenaires à se mobiliser pour la renaissance du mythique club vert et rouge, tout en sollicitant l'appui bienveillant de la Fédération ivoirienne de football (Fif) et de l'État.

Ces résolutions, adoptées à l'unanimité, prennent effet immédiatement et marquent, selon plusieurs observateurs, le début d'un nouveau chapitre pour l'Africa Sports d'Abidjan, malgré l'élection par acclamation du nouveau président du club, Me Guillaume Zébé lors de l'assemblée générale élective tenu ce même dimanche.