Cote d'Ivoire: Ecobank - Les dépôts, nouveau levier stratégique d'une croissance qui s'accélère

Au troisième trimestre 2025, Ecobank Côte d'Ivoire franchit un cap : ses dépôts atteignent 1 648 milliards de FCFA, en progression de 33,2 % sur un an, révélant une dynamique de confiance renouvelée des particuliers, des entreprises et des institutions envers la banque.

Après une période de quasi-stagnation l'an dernier, les dépôts deviennent désormais le principal moteur de la croissance de l'institution. Cette accélération ne doit rien au hasard : elle est le produit d'une stratégie qui combine proximité commerciale, inclusion financière et digitalisation à grande échelle.

Une banque plus accessible, partout et pour tous

En renforçant sa présence dans l'ensemble des régions ivoiriennes, Ecobank a consolidé son ancrage local, tout en élargissant sa base clients grâce à ses canaux digitaux -- notamment Ecobank Mobile et OmniLite, devenus des relais majeurs de bancarisation et de transactions au quotidien.

Cette montée en puissance s'accompagne d'une optimisation du coût des dépôts, reflet d'une gestion plus fine du mix de ressources, qui se traduit directement en capacité de financement plus compétitive. Résultat : une meilleure disponibilité du crédit et des produits adaptés aux besoins d'un marché en pleine expansion.

Une trajectoire solide, soutenue par des fondamentaux robustes

Cette performance s'inscrit dans un trimestre marqué par des indicateurs solides. Comme le souligne Paul-Harry Aithnard, Directeur général d'Ecobank Côte d'Ivoire et Directeur régional UEMOA, porte-parole de l'institution :

« Au 30 septembre 2025, nous poursuivons notre trajectoire de croissance avec un rendement des capitaux propres proche de 30 % et une progression à deux chiffres du Produit Net Bancaire, qui confirment la robustesse de notre modèle. Notre priorité demeure claire : consolider nos acquis, investir de manière sélective dans les leviers d'avenir que sont le digital, l'expérience client et le capital humain, tout en continuant à créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes. »

De son côté, Edwige Senou, Directrice Financière d'Ecobank Côte d'Ivoire, met en lumière la discipline d'exécution qui accompagne cette progression :

« Nos performances financières traduisent la solidité de notre gestion et la pertinence des choix stratégiques opérés, avec un résultat net en progression de 15,4 % à 44,4 milliards FCFA et un coefficient d'exploitation à 44,7 %. Nous avons renforcé la qualité de nos actifs, optimisé nos ressources et poursuivi la modernisation de nos processus pour soutenir une croissance saine et durable. »

Les dépôts, nouvelle boussole stratégique

Au-delà d'un indicateur bilanciel, la croissance des dépôts traduit un changement de paradigme : la banque n'est plus seulement perçue comme un établissement de financement, mais comme une solution d'épargne, de transaction et de sécurisation des flux, aussi bien pour les ménages que pour les entreprises et l'écosystème institutionnel.

Avec une base de liquidité renforcée et mieux optimisée, Ecobank Côte d'Ivoire consolide sa capacité à accompagner l'économie nationale, qu'il s'agisse de financements d'entreprises, de solutions SME, ou d'innovations autour des parcours digitaux clients.

Plus de 2 000 milliards de FCFA d'actifs : un cap de maturité

Cette dynamique porte un bilan qui dépasse désormais les 2 000 milliards de FCFA, confirmant la montée en puissance d'Ecobank Côte d'Ivoire comme acteur bancaire systémique et résilient, capable d'allier solidité financière, innovation et impact économique.