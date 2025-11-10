Cote d'Ivoire: Africa Sports - Me Guillaume Zébé prend les rênes du club vert et rouge

10 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna et Jaurès Drohgba

Élu par acclamation lors de l'assemblée générale de le dimanche 9 novembre à Abidjan, Me Guillaume Zébé succède à Kuyo Téa Narcisse à la présidence de l'Africa Sports d'Abidjan.

Le club ouvre une nouvelle page de son histoire. Réunis en assemblée générale, les membres du mythique club vert et rouge ont porté à leur tête Me Guillaume Zébé, élu par acclamation. Seul candidat en lice, l'avocat prend la succession de Kuyo Téa Narcisse, qui a choisi de ne pas briguer un nouveau mandat après quatre années à la tête du club.

« Il y a des débuts de cycles et des fins de cycles. Je pense objectivement que l'Africa est arrivé à un bout de cycle et qu'un nouveau doit commencer », avait déclaré le président sortant le 20 octobre dernier. Une déclaration prémonitoire pour un club autrefois parmi les géants du continent, mais qui végète depuis cinq saisons en Ligue 2, loin de son prestige d'antan.

L'élection de Me Zébé et de Fatou Bamba, désignée Contrôleur général, aux Oyés. Le nouveau président promet de « se battre pour que l'Africa retrouve l'élite du football ivoirien ». En attendant la passation officielle, Kuyo Téa Narcisse assurera la transition jusqu'au 31 décembre 2025.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.