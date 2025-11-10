Cote d'Ivoire: Africa Sports - Me Guillaume Zébé prend les rênes du club vert et rouge

Élu par acclamation lors de l'assemblée générale de le dimanche 9 novembre à Abidjan, Me Guillaume Zébé succède à Kuyo Téa Narcisse à la présidence de l'Africa Sports d'Abidjan.

Le club ouvre une nouvelle page de son histoire. Réunis en assemblée générale, les membres du mythique club vert et rouge ont porté à leur tête Me Guillaume Zébé, élu par acclamation. Seul candidat en lice, l'avocat prend la succession de Kuyo Téa Narcisse, qui a choisi de ne pas briguer un nouveau mandat après quatre années à la tête du club.

« Il y a des débuts de cycles et des fins de cycles. Je pense objectivement que l'Africa est arrivé à un bout de cycle et qu'un nouveau doit commencer », avait déclaré le président sortant le 20 octobre dernier. Une déclaration prémonitoire pour un club autrefois parmi les géants du continent, mais qui végète depuis cinq saisons en Ligue 2, loin de son prestige d'antan.

L'élection de Me Zébé et de Fatou Bamba, désignée Contrôleur général, aux Oyés. Le nouveau président promet de « se battre pour que l'Africa retrouve l'élite du football ivoirien ». En attendant la passation officielle, Kuyo Téa Narcisse assurera la transition jusqu'au 31 décembre 2025.