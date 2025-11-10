Cote d'Ivoire: La société SETAO réalise un résultat net déficitaire de 557 millions au premier semestre 2025

A la fin du premier semestre 2025, la Société d'études et de travaux pour l'Afrique de l'Ouest (SETAO), une entreprise dont le siège social se trouve à Abidjan, a réalisé un résultat net déficitaire de 557 millions FCFA, selon le tableau d'activité et de résultat élaboré par la direction de l'entreprise.

Par rapport au premier semestre 2024 où, il s'élevait à -315 millions FCFA, ce déficit connait une augmentation de 77%.

A la fin de la période sous revue, le chiffre d'affaires a enregistré une forte évolution de 290 %, se situant à 2,271 milliards F CFA contre 582,398 millions FCFA au premier semestre 2024. Selon les responsables de la SETAO, les travaux préliminaires de l'aéroport d'Abidjan se sont poursuivis conformément au planning.

Quant au résultat d'exploitation, il voit son déficit passer de -585 millions FCFA au premier semestre 2024 à -543 millions FCFA un an plus tard (-7%).

De son côté, le résultat financier enregistre une baisse de 99% à 3,537 millions FCFA contre 271 millions à la fin du premier semestre 2024.

Le résultat des activités ordinaires est aussi en déficit de -539 millions FCFA contre un déficit de -214 millions FCFA au 30 juin 2024.

En perspective, la direction de la SETAO avance que le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'exercice 2025 est estimé à 4 milliards de FCFA.