Sénégal: Loi de finances 2026 - Le déficit budgétaire global évalué à 1 245,1 milliards de FCFA

Le ministère des Finances et du Budget a donné des détails sur la Loi de finances 2026.

Dans un document, il informe que le déficit budgétaire global s'établit à 1 245,1 milliards de FCFA contre 1 600,5 milliards de FCFA dans la Lfi 2025 du fait essentiellement des dépenses financées par prêts projets qui s'établissement à 1 209,8 milliards de FCFA Le besoin de financement pour 2026 s'établit à 6 075,2 milliards de FCFA.

Selon le ministère des Finances, il est principalement composé de l'amortissement de la dette qui atteint 4 307,4 milliards de FCFA, le financement du déficit budgétaire global pour 1 245,1 milliards de FCFA, l'apurement d'arriérés intérieurs évalué à 300 milliards de FCFA, les emprunts rétrocédés prévus à 172,80 milliards de FCFA et la couverture du déficit Opex pour 50,0 milliards de FCFA.

Pour couvrir ce besoin, explique-t-on, l'État fera recours aux marchés financiers et aux emprunts programmes pour un montant de 4 692,63 milliards de FCFA, les emprunts projets pour 1 209,8 milliards de FCFA et les emprunts rétrocédés pour 172,8 milliards FCFA.

La variation nette de l'encours de la dette, renseigne la même source, ressort à 1 767,8 milliards de FCFA, résultant principalement du financement du déficit budgétaire d'un montant de 1 245,1 milliards de FCFA et de l'apurement des arriérés sur ressources intérieures pour 300 milliards de FCFA.

Ainsi, le recours à l'endettement d'un montant de 6 075,2 milliards de FCFA se justifie principalement par l'amortissement de la dette contractée durant les années antérieures. Ce remboursement du principal de la dette représente 70,9% du besoin de financement pour l'année 2026.