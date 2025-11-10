Sénégal: Loi de finances 2026 - Le gouvernement mise sur une réduction progressive du déficit budgétaire

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique économique et sociale, les nouvelles orientations retenues devraient permettre de restaurer la crédibilité et la viabilité des finances publiques. De ce fait, selon le ministère des Finances et du Budget, il est prévu une politique d'assainissement des finances publiques.

L'assainissement des finances publiques, informe le ministère des Finances, se poursuivra par le biais d'une consolidation budgétaire à court terme.

«Ainsi, la réduction progressive du déficit budgétaire permettrait de le ramener progressivement à 3% en 2027 conformément au Pacte de convergence et de stabilité budgétaire de l'Uemoa. En effet, le déficit global établi à environ 12% en 2024, est prévu en 2025 à 7,8% et attendu à 5,37% en 2026 », fait savoir le ministère des Finances.

Mieux, il soutient que le solde budgétaire de base s'est fortement amélioré passant de -678,5 milliards de FCFA dans la Lfi 2025 à -81,6 milliards de FCFA dans le projet de Lfi 2026, traduisant ainsi, les efforts internes de l'Etat, pour aller résolument vers la consolidation budgétaire. Parallèlement, l'apurement des arriérés de paiement se poursuivra en 2026, sur la base des montants certifiés par l'Inspection générale des Finances, suivant une programmation qui tient compte de la soutenabilité financière.

La maîtrise de la masse salariale demeure également une priorité du Gouvernement. Elle exige selon le ministère des Finances, une gestion rigoureuse des effectifs de la fonction publique, notamment à travers l'introduction des plafonds d'emploi par ministère et par institution constitutionnelle, dans le présent projet de Loi de Finances, conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.

La programmation de ces plafonds d'emplois repose sur l'encadrement des recrutements, en cohérence avec le cadrage budgétaire et sur un meilleur suivi des mouvements de personnel entre les différentes administrations.

En outre, les autorisations d'emplois feront l'objet d'un suivi infra annuel dans le cadre de l'exécution du budget de l'année 2026, pour s'assurer du respect des plafonds fixés.

Le ministère des Finances informe que l'ambition du Gouvernement est de réduire considérablement le poids de la dette publique, en le ramenant à la norme communautaire de 70% du Pib à moyen terme, à travers une stratégie d'endettement prudente, une sécurisation des engagements conditionnels et un recours aux instruments de financements adaptés.

A cet effet, l'adoption d'une politique d'endettement adaptée aux objectifs fixés dans le cadre de l'assainissement des finances publiques permet de ne pas hypothéquer les marges de manoeuvre du Gouvernement mais aussi de sauvegarder les intérêts des générations futures.

A ce titre, explique-t-on, la stratégie de gestion active de la dette va privilégier le recours accru au marché régional et aux financements libellés en FCFA et en euros. En outre, elle englobe d'autres instruments tels que les diaspora bonds, les sukuk, les Ppp et les financements verts. La révision du partenariat multilatéral est aussi essentielle pour mieux maîtriser l'endettement.