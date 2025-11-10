Sénégal: Les prévisions de croissance revues à 7,8% en 2025

Les grandes orientations de la Loi de finances 2026 sont connues. Dans un document, le ministère des Finances et du Budget a revu à la baisse, les prévisions de croissance du Sénégal.

Au niveau national, renseigne le ministère des Finances, l'économie sénégalaise a connu des chocs conjoncturels ralentisseurs au cours de l'année 2025. En effet, avec la publication du rapport de la Cour des Comptes sur la situation des finances publiques de la période 2019 à fin mars 2024, des irrégularités majeures ont été révélées, relativement aux agrégats budgétaires.

Selon le ministère, il est notamment révélé un endettement public de 119% du Pib, aggravé par une dette bancaire contractée hors circuit budgétaire et un déficit budgétaire d'environ 12% du Pib en 2024. Cette situation défavorable, explique-t-on, a comme conséquences une réduction des marges budgétaires de l'Etat.

«Aussi, les prévisions de croissance pour l'année 2025, initialement attendues à 8%, ont été revues à 7,8% du fait d'un ralentissement de 0,2% dans les secteurs chimique et agroalimentaire. En dépit de ces obstacles, la détermination du Gouvernement a permis de préserver les performances économiques du pays grâce au déploiement de la Stratégie nationale de développement (Snd) 2025-2029 », informe le ministère des Finances et du Budget.

Il souligne que cette approche stratégique devrait permettre une progression du Pib réel de 5,5%, en moyenne sur la période 2026-2028, portée par les contributions respectives des secteurs primaire (+6,5%), tertiaire (+6%) et secondaire (+3,2%). Hors agriculture et hydrocarbures, le Pib réel est projeté à 5,8% en 2026 contre 3,8% en 2025.

Au titre de l'année 2026, l'amélioration attendue des performances de mobilisation des ressources sera portée par une série de réformes, notamment la révision du Code général des Impôts, du Code des Douanes et la mise en oeuvre du Code des Investissements. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du déploiement du Plan de redressement économique et social (Pres) dont « l'objectif est de s'orienter définitivement vers un modèle nouveau, préalable à l'impulsion et à l'accélération » comme décliné par le Premier Ministre.