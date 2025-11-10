Afrique de l'Ouest: Le Sénégal a effectué 78,59 % des réformes de l'UEMOA entre 2014 et 2024, selon un officiel

Dakar — Le Sénégal a effectué 78,59 % des réformes communautaires menées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) entre 2014 et 2024, a indiqué, lundi, à Dakar, un conseiller technique du ministère des Finances et du Budget, Mor Diouf, relevant les "avancées significatives" du pays dans ce domaine.

"Les performances enregistrées par le Sénégal révèlent un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 78,59 %", a signalé M. Diouf, précisant que l'évaluation faite en 2024 par l'UEMOA a permis de noter des "avancées significatives" pour le Sénégal, en matière d'application des réformes de l'organisation régionale.

Il intervenait à la 11e édition de la revue annuelle des réformes, politiques, projets et programmes communautaires de l'UEMOA au Sénégal.

"Dix revues ont été effectuées pour le Sénégal, avec des résultats concluants, durant la période 2014-2024", a ajouté Mor Diouf, précisant que la présente revue est l'occasion de faire le point des programmes et projets de l'UEMOA en cours d'exécution au Sénégal.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette évaluation permettra d'identifier les difficultés" et de faire des propositions, a-t-il dit.

"Ce cadre favorise l'accélération de l'application des réformes et l'exécution des politiques, programmes et projets communautaires", a dit M. Diouf en parlant de la revue annuelle des réformes de l'organisation régionale.

La finalité des réformes est de créer "un cadre harmonisé et incitatif" pour l'investissement, afin de parvenir à un développement économique, social et humain harmonieux au sein de l'espace communautaire, celui de l'UEMOA, pour "approfondir l'intégration régionale dans tous les domaines", a-t-il expliqué.

Le représentant de l'UEMOA au Sénégal, Amadou Tchambou, estime que la revue annuelle des politiques, projets et programmes traduit la volonté de l'organisation d'intégration économique de "veiller au respect des orientations" de ses chefs d'État et de gouvernement.

Les travaux de la présente revue seront menés sur la base d'une grille de pondération établie lors d'un atelier qui s'est déroulé du 16 au 20 juin 2025, à Dakar, selon M. Tchambou.

La revue va déboucher sur un mémorandum consensuel, signé par le Sénégal et l'UEMOA, a-t-il rappelé, ajoutant que ce document mettra en évidence les performances enregistrées par le Sénégal dans la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au titre de l'année 2025.

"Les résultats consolidés serviront de base à la phase politique de la revue prévue en 2026", a poursuivi le représentant de l'UEMOA au Sénégal.