Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, après avoir fermé les bases militaires françaises au Sénégal, se réjouit d"'une étape décisive" de la renégociation des accords de défense liant son pays à la France, dans "un cadre de coopération équilibrée, mutuellement respectueuse et tournée vers l'avenir".

"Le Sénégal a franchi une étape décisive en renégociant les accords de défense qui pouvaient être perçus comme une atteinte à notre souveraineté. Ces accords revisités s'inscrivent aujourd'hui dans un cadre de coopération équilibrée, mutuellement respectueuse et résolument tournée vers l'avenir", a dit M. Faye.

Il présidait une cérémonie officielle de la Journée nationale des Forces armées. "Les Forces armées, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026" est le thème de cette célébration, une allusion faite aux compétitions omnisports prévues au Sénégal du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Selon le chef de l'État, la nouvelle orientation de la politique de défense du Sénégal, à l'origine de la fermeture des bases militaires françaises, est basée sur une doctrine de coopération internationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette doctrine défend des "intérêts", promeut des "valeurs" et "une vision du monde", a-t-il laissé entendre.

S'exprimant devant les forces de défense et de sécurité, au camp Dial-Diop, siège de l'état-major général des armées, à Dakar, le président de la République a jugé nécessaire, pour le Sénégal, de faire des choix entièrement souverains, "lucides", "responsables" et conformes à sa vision de la stabilité et de la sécurité.

Les rapports de forces militaires dépendent de plus en plus de la maîtrise de la technologie, de l'information et du cyberespace, a-t-il ajouté, estimant que ce constat rend "impérative" la modernisation des Forces armées sénégalaises.

"Vous pouvez toujours compter sur mon soutien"

Pour continuer à relever les défis contemporains, les armées devront s'adapter, renforcer leur innovation et acquérir les moyens nécessaires à la protection du pays, a poursuivi Bassirou Diomaye Faye.

"Vous pouvez toujours compter sur mon soutien, sur celui du gouvernement aussi", a-t-il dit aux forces de défense et de sécurité.

La 57e promotion de l'École militaire de santé, qui comprend 37 élèves officiers (sélectionnés parmi 1 774 candidats), dont 30 Sénégalais, a été baptisée au cours de la cérémonie officielle de la Journée nationale des Forces armées. Elle a pour parrain le médecin colonel Malick Bodian.

La 44e promotion de l'École nationale des officiers d'active a été également baptisée, à cette occasion, au nom du sous-lieutenant Amadou Diallo. Elle comprend 132 élèves officiers, dont 118 Sénégalais.

Le chef de l'État a remis des insignes honorifiques des armées à quatre militaires blessés dans des opérations menées par les forces de défense et de sécurité.

Instituée en 2004 par le président de la République de l'époque, Abdoulaye Wade, la Journée nationale des Forces armées est célébrée le 10 novembre de chaque année. Elle commémore la remise du drapeau au premier bataillon d'infanterie sénégalais, le 10 novembre 1960, quelques mois après l'accession du Sénégal à la souveraineté nationale.