Sénégal: Gaustin Diatta, une plume pour faire briller les communautés

Ziguinchor — Le journaliste Gaustin Diatta, correspondant du quotidien national Le Soleil à Ziguinchor, s'impose comme l'une des figures montantes du journalisme d'investigation au Sénégal. Natif de la Casamance, il met sa plume au service de la dénonciation, de l'éveil citoyen et de la défense des droits des communautés locales.

Dans les ruelles tranquilles de Ziguinchor, le nom de Gaustin Diatta résonne comme celui d'un journaliste rigoureux et engagé.

Ses enquêtes sur les conflits fonciers, les défis environnementaux ou les mutations sociales de la région sud du pays ont contribué à faire de lui une voix respectée du journalisme de terrain.

Gaustin Diatta est sorti de l'École supérieure de journalisme, des métiers de l'internet et de la communication (EJICOM), un établissement privé dakarois reconnu pour sa rigueur. Il y a obtenu, en 2015, son diplôme en journalisme, option presse écrite.

Passionné par l'information et le travail de terrain, il effectue un stage à l'Agence de Presse Sénégalaise (APS) en 2012, une expérience qui lui permet de renforcer ses compétences pratiques dans le domaine de la presse, témoigne-t-il.

Agé d'une trentaine d'années, Gaustin Diatta a débuté sa carrière au journal enquête (privé), où il a passé cinq années à sillonner villes et villages pour recueillir témoignages, preuves et analyses.

En février 2021, il rejoint le quotidien Le Soleil, où il est affecté directement dans les régions. À travers ses reportages, il met son savoir-faire au service de la couverture de l'actualité locale, contribuant ainsi à valoriser les réalités et les voix des territoires.

En 2019, Gaustin Diatta remporte le Grand Prix E-Jicom du journalisme toutes catégories confondues, pour un reportage sur le bradage du domaine public maritime à Kayar, un texte salué pour sa précision et sa profondeur.

Ce prix vient récompenser un travail minutieux qui dénonce la spéculation foncière et ses conséquences sur les populations de pêcheurs artisanaux. Il marque aussi la consécration d'une conception du journalisme comme outil de justice sociale.

En 2024, il reçoit le Prix d'excellence du leadership local (édition Afrique de l'Ouest) pour son article intitulé "Les différends fonciers dans le sud du pays, l'autre crise casamançaise". Ce texte met en lumière les tensions récurrentes autour de la terre et souligne que la paix durable en Casamance passe par une justice foncière équitable.

Le 13 octobre 2025, le journaliste du quotidien national a remporté pour la troisième fois consécutive le Prix panafricain d'excellence du leadership local (PELL) dans la catégorie "meilleur reportage".

Le texte primé portait sur les problématiques de la salinisation des sols, de l'enclavement, de l'évacuation sanitaire d'urgence et de l'érosion côtière dans les îles de la Basse-Casamance.

Un engagement journalistique affirmé

Depuis son arrivée au quotidien national Le Soleil, le journaliste s'est spécialisé dans la couverture de l'actualité de la Casamance. Ses articles proposent une lecture nuancée et ancrée du territoire, abordant les fractures souvent invisibles : conflits coutumiers autour des terres, disparition des forêts ou impact des mutations sociales.

"Être journaliste, c'est aborder ces questions avec responsabilité, éthique et lucidité. Tous les Prix que j'ai remportés sont un encouragement à continuer à bien faire mon travail", confie Gaustin Diatta.

Pour lui, le journalisme est avant tout un service public. Loin des plateaux de télévision et des débats d'opinion, il privilégie le terrain, les entretiens avec les populations et les immersions dans les villages reculés. Sa démarche repose sur l'écoute, la vérification et la fidélité aux faits.

"Un bon journaliste doit parler pour ceux qu'on n'écoute pas", affirme-t-il, résumant une philosophie de travail fondée sur l'humilité et l'engagement citoyen.

En quelques années, Gaustin Diatta est devenu une source d'inspiration pour de nombreux jeunes reporters, notamment ceux issus des régions.

Son parcours montre qu'il est possible de pratiquer un journalisme d'impact sans passer par Dakar ou les grandes rédactions internationales.

À l'heure où la presse sénégalaise fait face à des défis économiques et numériques, la trajectoire de ce jeune journaliste rappelle l'essence du métier : informer avec honnêteté, enquêter avec courage et écrire avec responsabilité.