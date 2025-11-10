Sénégal: Frontières - Les mesures nécessaires ont été prises pour écarter toute menace, assure le gouverneur de Tambacounda

Tambacounda — Les autorités sénégalaises ont pris les dispositions nécessaires à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'à l'éradication de "toute menace qui pourrait nous envahir", a assuré, lundi, le gouverneur de Tambacounda (est), Guedj Diouf.

"Nous rassurons les populations, concernant la surveillance de nos frontières, leur sécurité et celle de leurs biens", a déclaré M. Diouf.

Les autorités de cette région "ont pris toutes les dispositions nécessaires, dans le cadre du renforcement des moyens matériels et humains de nos forces armées", a-t-il insisté.

Le gouverneur présidait une cérémonie officielle de la Journée nationale des Forces armées, au camp militaire Mamadou-Lamine-Dramé, en présence du colonel Simon Sarr, le commandant de la zone militaire numéro 4, constituée des régions de Kédougou (sud-est) et Tambacounda.

Les mesures sécuritaires nécessaires ont été prises "pour faire face à toute éventualité, c'est-à-dire, toute menace qui pourrait nous envahir", a soutenu Guedj Diouf.

"Les Forces armées, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026" est le thème de la Journée nationale des Forces armées de cette année.

Une prise d'armes, un défilé des troupes et une visite de stands des forces de défense et de sécurité ont été organisés à cette occasion, au camp Mamadou-Lamine-Dramé.

"Le partenariat noué par les Forces armées et le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse illustre la rencontre de deux valeurs, la discipline militaire et l'esprit sportif [...] Cela montre également que la défense nationale ne se limite pas seulement au champ militaire, elle s'étend à d'autres domaines tels que la sécurité civile, l'encadrement des jeunes, le soutien logistique et médical, la promotion du civisme et des valeurs citoyennes et républicaines", a souligné le gouverneur de Tambacounda.

"Je voudrais inviter les jeunes à s'inspirer des Forces armées et à s'adonner au culte de l'excellence [...] et de l'amour de la patrie, à travailler dans la discipline et à s'engager dans l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse", a ajouté Guedj Diouf.

La quatrième édition des JOJ aura lieu du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar et dans d'autres villes sénégalaises villes sénégalaises. Le Sénégal sera le premier pays africain à organiser des Jeux olympiques de la jeunesse.