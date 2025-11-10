Sénégal: Journée des Forces armées - Le Prix spécial du chef de l'État décerné à l'ingénieur Aliou Diop

Le Prix spécial du président de la République dédié à l'innovation technologique et industrielle à vocation militaire et paramilitaire a été décerné, lundi, à l'ingénieur sénégalais Aliou Diop pour son projet de robot d'interception et de soutien au combat.

Sa distinction lui a été remise en marge de la Journée des Forces armées dont le thème de cette édition porte sur "Les Forces armées, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar 2026 ".

Polytechnicien, spécialiste en robotique, systèmes d'armement et intelligence artificielle, M. Diop a été distingué pour son projet de robot d'interception et de soutien au combat.

Il s'agit d'un équipement capable d'embarquer des modules d'armement (fusil M4, mitrailleuse légère, lance-grenade) et adapté à des opérations de déminage, notamment dans la partie sud du pays, indiquent les services concernés.

Le dispositif se distingue par des possibilités d'adaptation civile, à travers la substitution du module de combat par des modules d'épandage ou d'urbanisation, indique-t-on.

Le deuxième prix est revenu au commandant El hadji Ndiaye, ingénieur en génie électrique, pour son robot d'intervention sur engins explosifs.

Les autorités militaires ont salué le caractère robuste et agile de ce dispositif, lequel est conçu à 80 % avec des composants locaux pour faciliter la maintenance.

Mouhamadou Gueye, concepteur de drones a reçu le troisième prix pour son projet d'aéronefs sans pilote intégrant une capacité locale de fabrication de câblages électroniques.

Le projet prévoit la création de 100 emplois directs et plus de 200 indirects, contribuant à l'émergence d'une filière nationale.

Institué le 8 novembre 2024 par le chef de l'État, ce Prix spécial vise à encourager la recherche et la valorisation de solutions technologiques militaires et paramilitaires nationales.

Les trois lauréats ont été retenus sur 53 candidatures sur la base de critères portant notamment sur l'impact stratégique, l'innovation, la viabilité économique et la contribution à l'écosystème local.

Le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye préside à l'Etat-major de l'Armée au camp Dial Diop la Journée des Forces armées axée sur le thème "Les Forces armées, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar 2026".

Cette journée est également observée dans les commandements des zones militaires au niveau des régions sous la présidence des gouverneurs.