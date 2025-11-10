Sénégal: Le festival 'Image et vie' prévu du 14 au 18 novembre à Dakar

Dakar — La 25ème édition du festival Image et vie aura lieu du 14 au 18 novembre prochains sous le thème "Mobilité culturelle", a appris, lundi, l'APS des organisateurs.

"Le thème +Mobilité culturelle+ illustre notre engagement à faire circuler les œuvres, les idées, d'un territoire à l'autre, d'une génération à l'autre. Il explore la circulation des œuvres, des artistes, des idées à travers le continent", explique-t-on dans le dossier de presse transmis à l'APS.

Dans un monde en mutation, cette thématique, précise le texte, interroge la place du cinéma dans "la construction des identités collectives et dans le dialogue entre les peuples".

La cérémonie d'ouverture de cette édition "anniversaire" est prévue vendredi prochain, à 19 heures, au cinéma Pathé Dakar, précise la même source. Elle souligne que 21 films venant du continent africain et du reste du monde sont sélectionnés dans la compétition officielle.

D'autres films phares seront projetés dans la catégorie Panorama.

Il s'agit de "Katanga, la danse des scorpions" du réalisateur burkinabé Dani Kouyaté, Etalon d'or de Yennenga au dernier Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), "Xalé, les blessures de l'enfance" de Moussa Sène Absa ou encore "Timpi Tampa" de Adama Binta Sow, Prix spécial du jury au FESPACO 2025, "Le mouton de Sada" de Pape Bounama Lopy, entre autres.

Dans son programme, le festival Image et vie, prévoit des rencontres professionnelles sur divers thèmes, notamment, sur "Cinéma et Intelligence artificielle" et "L'environnement du cinéma africain : cas du Sénégal", etc.

Des récompenses seront attribuées, le mardi 18 novembre, lors de la clôture prévue à la Maison de la culture Douta-Seck.

Un festival Image et vie itinérant sera organisé du 23 novembre au 3 décembre prochains dans les régions de Thiès, Saint-Louis, Diourbel, Fatick et Ziguinchor, annoncent les organisateurs.