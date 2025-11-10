Sénégal: Kédougou - La gouverneure loue 'l'engagement et le professionnalisme' des FDS

Kédougou — La gouverneure de Kédougou, Mariama Traoré, a salué, lundi, l'engagement et le professionnalisme des éléments du 34ème bataillon d'infanterie du camp militaire Fodé-Ba installé dans cette région sud-orientale du pays, en marge de la Journée nationale des Forces armées.

"On a célébré cette Journée nationale des forces armées avec beaucoup de plaisir. Donc, c'est l'occasion pour moi de louer leur engagement, leur disponibilité, leur professionnalisme et tous les sacrifices que les Forces de défense et de sécurité (FDS) sont en train de faire dans notre chère région de Kédougou", a-t-elle déclaré.

Elle s'exprimait en marge de l'édition 2025 de la Journée des Forces armées, en présence du commandant du 34ème bataillon d'infanterie du camp militaire Fodé-Ba et de l'adjoint du préfet du département de Kédougou, Papa Abdoulaye Mbaye.

La gouverneure a félicité les FDS pour la "qualité du travail" et les "efforts inlassables" qu'elles accomplissent dans cette région du Sénégal frontalière avec la Guinée et le Mali.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Je tiens particulièrement à vous féliciter et à vous rendre un vibrant hommage pour le travail acharné que vous êtes en train d'abattre pour nous permettre d'avoir la paix et la stabilité dans notre territoire national", a-t-elle dit.

Mariama Traoré a renouvelé sa "disponibilité" et son "soutien entier" aux FDS dans le cadre de l'exercice de leur mission régalienne et de surveillance du territoire régional.

" Les populations sont invitées à collaborer avec ces forces de défense et de sécurité pour renforcer la stabilité sur notre territoire national. La région de Kédougou est politiquement instable, et nous devons vraiment renforcer la vigilance avec les FDS pour préserver la paix et la stabilité dans cette partie du territoire sénégalais ", a-t-elle appelé.

La gouverneure de Kédougou a magnifié le thème de cette journée axé sur "Les Forces armées, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar 2026".

"C'est un thème qui est très important parce qu'il [cadre] parfaitement [avec] les valeurs de l'olympisme, à savoir la discipline, le travail en équipe et la rigueur ; des principes et valeurs qui guident l'action de nos Forces de défense et de sécurité", a-t-elle souligné.