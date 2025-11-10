Sénégal: Bassirou Diomaye Faye salue le rôle des FDS dans la préservation de la souveraineté et de l'unité nationale

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé, lundi, l'importance du rôle des forces armées dans la préservation de la souveraineté et de l'unité nationale.

"C'est toujours avec fierté et plaisir que je préside la journée que notre Nation reconnaissante dédie à ses Forces armées pour magnifier leur contribution remarquable à l'œuvre de construction nationale", a dit le chef de l'Etat lors de la journée nationale des Forces armées de cette année.

Instituée en 2004, cette journée est aujourd'hui célébrée dans les commandements des zones militaires au niveau des régions sous la conduite des gouverneurs.

"Bien plus qu'un rempart, les Forces armées sénégalaises représentent la colonne vertébrale de notre souveraineté et le cœur battant de notre unité nationale", a indiqué le chef de l'Etat.

Bassirou Diomaye Faye a salué les hommes et les femmes en uniforme, parlant de "républicains dans l'esprit, disciplinés dans l'action et inébranlables dans leur fidélité à la Nation".

Il a également rendu hommage aux militaires tombés sur le chemin du devoir, adressé sa compassion aux blessés en opération et réaffirmé son soutien aux personnels déployés sur les théâtres d'opérations, "souvent exposés à des conditions difficiles et dangereuses".