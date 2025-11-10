Sénégal: Bassirou Diomaye Faye salue le rôle des FDS dans la préservation de la souveraineté et de l'unité nationale

10 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé, lundi, l'importance du rôle des forces armées dans la préservation de la souveraineté et de l'unité nationale.

"C'est toujours avec fierté et plaisir que je préside la journée que notre Nation reconnaissante dédie à ses Forces armées pour magnifier leur contribution remarquable à l'œuvre de construction nationale", a dit le chef de l'Etat lors de la journée nationale des Forces armées de cette année.

Instituée en 2004, cette journée est aujourd'hui célébrée dans les commandements des zones militaires au niveau des régions sous la conduite des gouverneurs.

"Bien plus qu'un rempart, les Forces armées sénégalaises représentent la colonne vertébrale de notre souveraineté et le cœur battant de notre unité nationale", a indiqué le chef de l'Etat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Bassirou Diomaye Faye a salué les hommes et les femmes en uniforme, parlant de "républicains dans l'esprit, disciplinés dans l'action et inébranlables dans leur fidélité à la Nation".

Il a également rendu hommage aux militaires tombés sur le chemin du devoir, adressé sa compassion aux blessés en opération et réaffirmé son soutien aux personnels déployés sur les théâtres d'opérations, "souvent exposés à des conditions difficiles et dangereuses".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.