Sénégal: Bakel - Le préfet insiste sur la sécurité collaborative pour une meilleure protection

Bakel — Le préfet du département de Bakel (est) , Daouda Sène a insisté, lundi, sur le renforcement de la collaboration entre les populations et les Forces de défense et de sécurité (FDS) pour plus de sécurité dans ce département de la région de Tambacounda, a constaté l'APS.

"L'Armée ne peut pas être efficace sans la collaboration avec la population. Cela arrive parfois que les renseignements civils soient plus justes et efficaces que ceux des militaires dans certains cas. C'est la raison pour laquelle on a associé partout les populations pour une meilleure sécurité", a déclaré M. Sène.

L'autorité administrative s'exprimait lors de la célébration de la Journée des Forces Armées tenue au camp Sada Ciré Timéra de Bakel sous le thème : "Les forces armées, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar 2026".

Selon Daouda Sène, dans le cadre de la mise en œuvre du concept "Armée-Nation" et pour fournir plus d'informations aux FDS, un comité urbain de sécurité collaborative a été mis en place dans la commune de Bakel et au niveau des arrondissements des comités locaux de sécurité collaborative ont été installés.

"Ce sont des comités où la population est au cœur. Par exemple ici à Bakel, le comité est composé de délégués de quartier, délégués de marchés, responsables des transports , responsables d'hôtels. Ce sont des endroits où se dirigent le plus souvent des personnes malintentionnées", a justifié M. Sène.

"Si on les associe à la sécurité des populations, chacun dans son domaine pourra donner des informations et renseignements aux FDS et le travail deviendra plus facile", a-t-il ajouté.

Daouda Sène s'est dit également rassurer relativement à la sécurisation des populations.

"Quand on parle de péril au Sénégal, on pense particulièrement à la région orientale en particulier à Bakel. Les FDS sont là, prêtes à éradiquer toute menace dans la zone", a t-il conclu.

A Bakel, la journée des Forces Armées a été marquée par la cérémonie de levée des couleurs, un dépôt de gerbes et un défilé à pied sous la présence du commandant de la place d'armes de Bakel, Capitaine Souleymane Diarra.