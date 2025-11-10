Afrique: Walid Regragui - On va mettre en place le meilleur protocole possible pour qu'Achraf revienne à 100% contre les Comores

10 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a affirmé, vendredi à Salé, que le meilleur protocole possible sera mis en place afin d'assurer le retour d'Achraf Hakimi, blessé, contre les Comores, lors du match d'ouverture de la CAN Maroc-2025, prévu le 21 décembre à Rabat.

« Nous entretenons de bonnes relations avec le PSG. On va mettre en place le meilleur protocole possible pour qu'Achraf revienne à 100 pc contre les Comores », a assuré Regragui lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation de la liste des joueurs convoqués pour les rencontres amicales face au Mozambique et à l'Ouganda.

«Pour les Marocains, Hakimi est le meilleur joueur au monde. Nous connaissons son importance sur et en dehors du terrain. Nous serons à ses côtés pour qu'il revienne le plus vite possible », a souligné le coach national, ajoutant qu'« on fera tout pour qu'il soit avec nous, quoi qu'il arrive ». « Nous avons disputé quatre de nos derniers matchs sans Achraf. Nous pouvons gérer son absence. Noussair Mazraoui est son remplaçant naturel. C'est à lui de montrer son talent. Nous espérons qu'il sera au rendez-vous », a-t-il encore indiqué.

Le latéral droit du PSG sera indisponible plusieurs semaines en raison d'une entorse sévère de la cheville, contractée mardi dernier lors du match contre le Bayern Munich (1-2) en Ligue des champions.

Hakimi a été violemment taclé par le Colombien Luis Díaz au cours de cette rencontre, disputée pour le compte de la quatrième journée de la compétition européenne.

Les Lions de l'Atlas disputeront deux matchs amicaux face au Mozambique et à l'Ouganda, respectivement les 14 et 18 novembre prochain au Grand Stade de Tanger (20h00), dans le cadre de leurs préparatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025.

